Jedno ime nameće se da uzme vrući krumpir u Zagrebu. Otkrivamo detalje ostavke trenera

Rukometaši Zagreba doživjeli su jedan od težih poraza u posljednje vrijeme u elitnoj skupini lige prvaka. U gostima kod Magdeburga izgubili su s dvanaest pogodaka razlike (24:36) i zato su sada čvrsto posljednji na tablici, s tri boda manje od pretposljednjeg, upravo Magdeburga. Nakon ovakvog poraza ali i sramotnog izdanja Andrija Nikolić napravio je jedini mogući potez – podnio je ostavku na mjestu prvog trenera. Već nakon utakmice po njegovom glasu se čulo da tako dalje ne može.

Ništa mi nije jasno

- Ne znam što pametno reći nakon ovakvog poraza. Što se dogodilo? Ne znam. Sve smo se lijepo dogovorili na sastanku prije utakmice,no igrači se nisu baš ničega pridržavali. Uspjeli smo se vratiti početkom drugog poluvremena, imali smo čak i napad za vodstvo a onda smo opet ušli u seriju promašaja i domaćin je začas postigao pet pogodaka i otišao na nedostižnu razliku. U tom trenutku umjesto da se borimo, mi smo se potpuno raspali kao da nam je svejedno hoćemo li izgubiti s pet šest ili deset razlike – rekao je onako vruć poslije utakmice Nikolić.

Dobro, valjda nekakvo objašnjenje mora postojati zašto Vam je momčad toliko loša?

- Ne znam, zaista ne znam. Ništa mi nije jasno. Uvijek napravim dobru pripremu ali na parketu to izgleda sasvim suprotno – rekao je Nikolić.

Po dolasku u hotel odmah je sjeo na sastanak s Vedranom Šupukovićem, direktom kluba i Damirom Bičanićem, sportskim direktorom kluba.

- Upravo je Andrija dao ostavku. Vjerojatno da nije mi bismo dali njemu. Ovo je bila sramota kako smo izgledali u Magdeburgu. Gledao sam utakmicu u društvu Dagura Sigurdssona, izbornika hrvatske rukometne reprezentacije i nisam znao gdje bi od srama gledao. Upozoravao sam Nikolića na početku sezone da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Naime, on je lani bio hit trener, nitko nije poznavao njegov rad i prošli smo u osminu finala. Sada su ga svi dobro proučili i ni s čim nije nikoga iznenadio. Mi u prosjeku primamo preko 34, 35 pogodaka. Nema teorije da se pobijedi utakmica ako primiš toliko pogodaka – rekao je Šupuković.

Već sami govor tijela kod igrača dao je naslutiti rezultatsku katastrofu,. Dečki su izgledali kao da su došli na lagani trening. Uostalom, cijela vanjska linija (Kos, Pavlović, Srna, Klarica i Bialiauski) imala je ukupno 17 promašaja. Proslavili su njihovog vratara. Obrana je lani bila zaštitni znak kluba, no ove sezone to nije dobro. Vanjski igrači Magdeburga šalili su se sa zagrebašima, prolazeći jedan na jedan kako su i kada su to htjeli.

Tko uzima vrući krumpir?

Do sljedeće utakmice Lige prvaka ima dva tjedna zbog reprezentacije. Već danas klub mora pronaći novo rješenje. Nekako se logično nameće ime Nenada Šoštarića, ali pitanje je može li zbog svog zdravstvenog stanja, nedavno je operirao leđa, podnijeti takav ritam. Uglavnom, tko god sjedne na klupi uhvatit će itekako vrući krumpir jer čelnici kluba još nisu odustali od plasmana u osminu finala. A da bi bili među 16 mora se početi pobjeđivati. Za početak Magdeburg u Zagrebu, za dva tjedna ...