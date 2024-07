Jedan bi igrač u Dinamu mogao biti pravo pojačanje. Od kluba je imao poseban zahtjev

Nogometaši Dinama odradili su u petak poslijepodne javni trening, lijep je bio ugođaj na terenu Hitrec-Kacian, nekoliko stotina navijača pozdravljao je svaki put plavu momčad kad bi pored njih protrčala, bilo je i malo petardi i baklji, ali sve u pristojnim granicama.

Na treningu se predstavio i novi stoper plavih, Španjolac Raúl Torrente, dečko izgleda jako dobro, visok, vitak, jako pokretljiv i mogao bi biti pojačanje. Kažu nam u Dinamu da je dobro proučio Zagreb, da je već nešto i sam vidio i to što je vidio jako mu se svidjelo. Ovaj 22-godišnji Španjolac rođen u Murciji očito se želi što prije prilagoditi na novu sredinu pa je od kluba tražio da mu pronađu učitelja hrvatskog jezika, a ne engleskog, koji isto tako ne govori, pa će mu trebati malo vremena za prilagodbu.

Stojkoviću stradao mišić

Vježbe je radio u skupini u kojoj su bili Francuzi, Théophile, Bernauer i Pierre-Gabriel, a u završnici treninga igrao je na svojoj stoperskoj poziciji. Malo trčanja, više vježbi, pa igranje na četiri mala gola, a onda i na velike golove na skraćenom terenu, bio je raspored tog otvorenog poslijepodnevnog rada. Dok su ostali igrali na dva gola, nekoliko mlađih igrača u društvu Arijana Ademija imalo je pucački trening.

Vratari su na početku radili posebno, ali ne i Ivan Nevistić, on je malo trčao i nije odradio vratarski trening. A trening nije odradio ni Luka Stojković. Od tog se dečka puno očekuje, vraća se nakon teže ozljede križnih ligamenata i duga stanka očito ostavlja posljedice pa mu je na treningu stradao mišić i nije trenirao s momčadi, očekuje se stanka od oko tri tjedna, tako da će propustiti pripreme s momčadi, što je velik nedostatak jer od njega se u novoj sezoni puno očekivalo. S momčadi nije vježbao ni Mahir Emreli, a svoj zasebni trening odradio je Sadegh Moharrami koji se oporavlja od operacije križnih ligamenata. Na treninzima s plavima još nisu ni reprezentativci Bruno Petković, Martin Baturina i novo pojačanje Marko Pjaca te albanski reprezentativac Arbër Hoxha. Oni će s plavima u ponedjeljak krenuti na pripreme u Austriju, no vjerujemo da će već u nedjelju navečer biti s njima kada u parku Maksimir budu predstavljali novu opremu u kojoj će igrati u novoj sezoni. Pjaca bi trebao biti i službeno predstavljen u ponedjeljak prije podne kada će se predstaviti i novi glavni sponzor plavih, prije puta u Austriju. Vjerojatno tamo neće biti Gabrijela Rukavine koji bi trebao na posudbu u Rijeku, ali jučer je trenirao s plavima, kao što je na plavim pripremama i Lukas Kačavenda.

Trening plavih gledao je i predsjednik Velimir Zajec, nije uglavnom ništa komentirao, tek je, kad su igrači igrali "zrende", ustvrdio da se baš tu može vidjeti tko je pravi igrač.

Plavi već rade u novoj opremi tvrtke Castore, na radnim dresovima ispod logotipa te tvrtke je i spomenuti novi sponzor Favbet.

– Dobre su majice, zadovoljni smo – ustvrdio je Sandro Kulenović koji je ovih dana potpisao novi ugovor s Dinamom.

– Počašćen sam što je klub prepoznao moj rad na terenu i izvan njega. Uvijek sam u službi Dinama i kad mi je Dinamo ponudio novi ugovor, za mene druge opcije nije bilo. Sretan sam zbog toga, ali sve to želim opravdati na terenu – kazao nam je Kulenović i dodao:

– Pripreme za novu sezonu su počele, ali nama su još u glavi scene s kraja prošle sezone, onog dočeka na Trgu bana Jelačića i proslave naslova prvaka. Ma ta cijela prošla sezona za nas je bila posebna, osjeti se da Zagreb živi uz Dinamo, veseli nas da se to vratilo uz naš klub, osjećamo podršku svih i doista je lijepo biti igrač Dinama. Pripreme su počele, a naši ciljevi su isti kao i uvijek, uzeti dva domaća trofeja i igrati Ligu prvaka.

Dinamo je zadnje tri sezone proživljavao dosta turbulentno, za razliku od brojnih ranijih sezona kada je vrlo rano osigurao naslov prvaka i mirno plovio prvenstvom.

Ne želimo nove stresove

– Dinamo ima dugotrajnu dominaciju i naviknuli smo sve oko sebe da i dalje bude tako dominantno. No, dogodi se ponekad sezona u kojoj imamo lošiji start ili slabiji rezultat, ne može uvijek biti kako bismo mi željeli i očekivali, ali opet smo to izvukli na pobjednički mentalitet Dinama, kako samo mi to znamo, pokazali smo svoj gard. No, sad u novu sezonu želimo krenuti bez takvih stresova – kaže Kulenović.

Prošle sezone Marko Pjaca bio je na suprotnoj, riječkoj strani, kakvu suradnju Kulenović očekuje s hrvatskim reprezentativcem koji se vratio u Dinamo?

– Svi znamo što je Marko Pjaca, u kakvim je klubovima igrao, on je ogromno pojačanje za nas i veselim se igrati s njim.

Dinamov rekord po broju članova datira iz legendarne 1982. kad su plavi imali 42.000 članova, sad su blizu 33 tisuće.

– Siguran sam da možemo preskočiti 1982. godinu, pogotovu ako dobro krenemo u sezonu, ostvarimo svoj cilj, ulazak u skupinu Lige prvaka, broj članova kluba sigurno će se još povećati – rekao nam je Sandro Kulenović.