Je li ovo kraj neponovljive ere? Lako je moguće da je ovo posljednji ples ključnih figura vatrenih

Ni sedma nije bila – sreća! Ni u svome sedmome nastupu na njemačkom tlu hrvatska reprezentacija nije ostvarila prvu pobjedu. I to nije uspjela ni kada je bilo najpotrebnije, najizazovnije, kada je pritisak bio neslućen: mislili smo da smo mu svojim iskustvom dorasli, a pod njim smo se na kraju i slomili. Užasna je spoznaja da tako iskusna reprezentacija od objektivno slabijih suparnika prima pogotke u 95. i 98. minuti, i zbog toga najvjerojatnije ispada s Eura!

Dalićev četvrti turnir

Na žalost, naša misija u Leipzigu nije uspjela. Italija nas ni u devetom pokušaju nije bacila na koljena, ali je već četvrti put zaredom nismo pobijedili – a do toga pothvata doslovno su nas dijelile sekunde. Hrvatska tako sada visi kao luster, čeka rasplete događaja u drugim skupinama, a zapravo nada joj je tanka, nikada tanja nije bila.

Sve ovo što se zbilo u Leipzigu moglo bi imati dalekosežne posljedice na našu reprezentaciju, osobito ako Hrvatska ispadne s turnira. Naime, lako se može dogoditi da je ovo bio posljednji kapetanski nastup Luke Modrića, te posljednji izbornički nastup Zlatka Dalića u hrvatskoj reprezentaciji! Po svemu sudeći, obje te divne sportske priče idu svome kraju i nesretni završetak ove drame s Talijanima mogao bi istodobno biti i kraj jedne neponovljive ere hrvatskog nogometa.

Ovo je Dalićev četvrti veliki turnir s Hrvatskom; u prethodna tri Livnjak je bio prošao skupinu, a sada je naša selekcija na izlaznim vratima! Međutim, Dalić je toliko visoko postavio tu letvicu izborničkih uspjeha da će proći desetljeća da joj se netko približi.

Hrvatska je protiv Italije u nekim dijelovima utakmice prezentirala svoju najbolju, najzreliju, najpožrtvovniju izvedbu na Europskom prvenstvu, iako je u njoj imala i nekoliko crnih razdoblja, među kojima je bila i ta prokleta sudačka nadoknada. Tresle su se i grmjele tribine stadiona Leipzigu od pjesme dvadesetak tisuća hrvatskih navijača, dok su se naši oduševljeni momci bacali jedan drugom u zagrljaj nakon pogotka Luke Modrića u 55. minuti. Taj emotivni, žustri genijalac u kopačkama opet je zapucao jedanaesterac – u 54. minuti sjajno mu ga je obranio Donnarumma - i naš kapetan nije zbog toga potonuo, ni pokleknuo, nego je neviđenom snagom volje već za jednu minutu, već u sljedećem napadu skupio snage i zabio gol! Ima 38 godina, a slavio ga je iskreno i neobuzdano kao dijete!

No, sve što je uslijedilo bila je – voda na mlin Talijana. Iako je naš izbornik brojnim izmjenama pokušao zaustaviti naš pad, sve nakon Lukinoga pogotka bila je grčevita borba za preživljavanjem. Hrvatska se povukla u Livakovićevo krilo, dopustila Talijanima potpunu dominaciju i – čekala. A kada nešto čekaš – a to je u ovom slučaju bio posljednji sudački zvižduk – onda obično budeš neumoljivo kažnjen. Uporni Talijani, koji bi i s porazom bili treći u skupini s tri boda, nisu se predavali i nisu gubili nadu, pa su na kraju bili nagrađeni. Sijevnula je kontra, raspala se naša obrana, a napadač Lazija Zaccagni zabio je majstorski za 1:1, u stilu legendarnoga Del Piera.

Istini za volju, treba reći kako su Talijani i prije ovoga gola imali veće šanse. U prvom poluvremenu Dominik Livaković spektakularno je šut glavom Bastonija, što će možda konkurirati za najbolju obranu Eura. No, Hrvatska je početkom drugoga poluvremena preuzela konce igre i ulaskom Budimira dobila na dubini, probojnosti i konkretnosti, pa se s pravom postavlja pitanje zašto robusni Ante nije igrao od prve minute, nego je u špici ponovno utopljen Kramarić – koji špica nije.

Sve je išlo po planu

Hrvatska je imala posjed lopte 51 posto, Talijani su imali više šuteva, 13:6, dok je u okvir gola više puta ciljala Hrvatska, 4:3. Talijani su pretrčali 123.3 km, Hrvati 121.1 km, Talijani su imali više pasova, 496, nasuprot 464 hrvatskih. Talijani su imali i više napada, 47:37.

- Nažalost, nismo izdržali do kraja utakmice. Tako je to, primiš gol u zadnjoj minuti danas, primiš u zadnjoj minuti protiv Albanije. Jednostavno, nije to bio naš turnir, rekao je vidno utučeni Dalić nakon susreta pa dodao:

- Čestitam svojim igračima na borbi, na htijenju, na njihovoj žrtvi... Imali smo priliku izbiti loptu na kraju susreta, nismo, onda ti igrač prođe kroz sredinu i na kraju primiš gol. Izgleda da je tako moralo biti. A sudačku nadoknadu od osam minuta ne želim komentirati.

Prokomentirao je izbornik i igru svojih nogometaša.

- Bili smo dobri, pogotovo u prvom poluvremenu. Takva je bila naša taktika, da ne primimo gol u prvom poluvremenu, da uzmemo posjed lopte i da budemo odgovorni. U tome smo uspjeli, u nastavku smo krenuli malo drugačije, imali sve u svojim rukama, postigli smo gol, vodili, sve je išlo po planu, ali završilo je tako kako je završilo. Pogledajte ovaj turnir, promašili smo dva penala, dvaput primili gol debelo u sudačkoj nadoknadi. Nije nas išlo, rekao je Dalić pa zaključio:

- Želim pohvaliti svoje igrače, kao i navijače koji su nas prekrasno bodrili cijelo vrijeme. Zbog njih mi je najviše žao, zaslužili su više. Na kraju mogu reći da ih nismo uspjeli razveseliti, nismo prošli skupinu i to je neuspjeh.

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se noćas u svoj kamp u Neuruppinu, gdje će nastaviti trenirati, čekati rasplet preostalih skupina i nadati se čudu. A vrlo je lako moguće da nakon remija s Talijanima za naše reprezentativce sada nastupi ono o čemu repa briljantni reper Grše: "Shopping Italija, pa na party do Barija, bela Natalia, skupa vina Lombardija..."