Izbornik Dalić zvao je Livajinu suprugu Iris, doznajemo kako je reagirao na odluku o odlasku

Kada se Marko Livaja danas poslijepodne nije pojavio na treningu hrvatske nogometne reprezentacije, jasno je bilo da se nešto veliko događa iza kulisa. Incident na prvom treningu nakon okupljanja bio je jasan znak i Zlatku Daliću da će nešto morati poduzeti. I učinio je to.

Jasno je svima da Dalić ne može dugo tolerirati neprirodne situacije u svojoj momčadi, pokazao je to svojedobno kada je iz nacionalne vrste udaljio Nikolu Kalinića uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. I po tome je naš izbornik vjerojatno svjetski raritet, u svom će mandatu drugi put na jedno veliko natjecanje otići s igračem manje. Hrvatska će tako na završnicu Lige nacija otići s jednom napadačkom opcijom manje.

Zadnji put kada je to Dalić napravio, ispalo je i više nego dobro. Logično je da hrvatski izbornik ne trpi bilo kakve anomalije i ništa ga više od toga ne može izbaciti iz takta. Jer, koncept kojeg je implementirao u reprezentaciju zapravo mu je, između ostaloga, donio povijesne uspjehe s vatrenima. Igrači ga doživljavaju kao jednog od njih i diskurs kojeg gaji savršeno im odgovara. Logično je da će takve odnose u svom sustavu Dalić i dalje beskompromisno braniti svim sredstvima. Svaki drugačiji pristup bi, sasvim sigurno, ugrozio njegovu trenersku doktrinu.

Preveliki uteg

Druga verzija događaja kaže da je odluku o odlasku s priprema iz Rijeke, Livaja donio samostalno i ne osjeća ogorčenost prema izborniku, ali u njemu je, osim golemog pritiska kojem je izložen, prevagnuo i osjećaj izoliranosti.

Dalić i suigrači iz reprezentacije nagovarali su ga da razmisli o odluci, izbornik mu je kontaktirao i suprugu Iris, ali na kraju je njegovu odluku mirno prihvatio, također bez repova i ogorčenja kako doznajemo iz krugova Hajdukova igrača, ali i Saveza. Od izbornika Dalića doznali samo da je apsolutno sve u reprezentaciji te između njega i Livaje u najboljem redu.

No, ono što je svima koji prate Hajduk i reprezentaciju jasno, potvrđuje se Livajinim napuštanjem priprema - najbolji napadač lige i ikona Hajduka sa svojim statusom postao je prevelik uteg za reprezentaciju, kao što je reprezentacija postala uteg njemu, jer uvrede je doživio i ranije na Maksimiru, a posebne reakcije nije bilo. Vrijeđaju ga navijači drugih klubova tijekom sezone na raznim terenima diljem Hrvatske i Livaja je odlučio da takvo ozračje može stvoriti tenzije u reprezentaciji.

A to bi zapravo bio najlošiji mogući scenarij koji bi doveo do novih ozbiljnih podjela i to nikome u ovom trenutku ne odgovara. Posebice što je hrvatska nogometna reprezentacija bila jedna od najsvjetlijih točaka oko koje se kreirala najljepša navijačka emocija sve ove godine.

- Nažalost, nakon svega što se dogodilo u protekla 24 sata, osjećam da nisam spreman dati reprezentaciji svoj maksimum i da bih svojim ostankom samo bio smetnja ekipi koja zaslužuje imati mir tijekom priprema za ovo važno natjecanje. Momcima želim svu sreću u Nizozemskoj, da se okite zlatom, za što sigurno imaju kvalitetu i zajedništvo. Zahvaljujem izborniku na razumijevanju, predsjedniku Kustiću i ekipi iz Saveza na podršci te se nadam da će navijači reprezentacije razumjeti ovakav rasplet. Reprezentacija mi uistinu puno znači i nadam se u budućnosti i dalje biti njen član - izjavio je Marko Livaja.

Dojam je da njegovom odlukom nitko nije naročito oštećen, ni Dalić, koji je i nakon finala Kupa postao svjestan kakvu buktinju ima u svlačionici, a ni Livaja koji će ovom odlukom, to je sigurno, ući u vječnu legendu i uživati status božanstva među navijačima Hajduka koji još osjećaju traume od dugogodišnjeg 'bojovanja' svog kluba, Torcide i HNS-a, u kojoj je reprezentacija bila najveći taoc.

To se promijenio s Dalićevim dolaskom, ali repovi između Splita i središnjice vuku se još i danas. I trenutno se slamaju na jednom igraču, koji je to očigledno odlučio prekinuti. Šteta je samo zbog Livajina igračkog talenta kojim je možda na reprezentativnoj razini mogao napraviti neki drugačiji iskorak.

- Iznimno mi je žao da je došlo do ovoga i da je neprihvatljivo ponašanje nekoliko pojedinaca rezultiralo time da izgubimo važnog igrača za ovo natjecanje. Razumijem Marka i težinu situacije u kojoj se našao te poštujem da se nakon svega napisanog i doživljenog ne osjeća spremnim sudjelovati na završnici Lige nacija. Marko ostaje u našim planovima za dalje, a naši ciljevi na završnici Lige nacija ostaju isti - izjavio je izbornik Zlatko Dalić.

Podijeljena javnost

Livaja je kao rijetko koji nogometaš u novije doba podijelio sportsku javnost, ako je suditi po reakcijama na društvenim mrežama i najrazličitijim forumima. Dok jedni pozdravljaju njegov odlazak, drugi su skloni tezi kako je najboljem igraču lige nanijeta nepravda i da je 'nogometna obitelj' trebala drugačije postupiti. Koliko god imao dojam da je riješio problem, Daliću ove okolnosti sigurno ne idu u prilog. Jer, ipak je fokus njegove momčadi u ovom trenutku sigurno usmjeren na nenogometne stvari. A to bi nam moglo otežati pripremu utakmice protiv Nizozemske.