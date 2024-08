Iz HSV objasnili što će biti s Vuškovićem nakon što je dobio drastičnu kaznu

Bivšem igraču Hajduka, Mario Vušković, odlukom Međunarodnog sportskog suda u slučaju korištenja dopinga zabranjeno je profesionalno bavljenje nogometom do jeseni 2026. godine. Ukupno trajanje kazne je četiri godine, no od toga je oduzeta suspenzija od studenog 2022. godine do donošenja konačne presude. Ovakvom odlukom pod veliki je upitnik stavljena budućnost njegove igračke karijere.

Klub će razgovarati s Vuškovićevim odvjetnicima o odluci suda, a tema bi trebala biti opcija osporavanja presude, odnosno priziv idućoj sudskoj instanci. A njemački drugoligaš opet se oglasio o sudbini hrvatskog nogometaša i poručio da presuda neće ništa promijeniti.

- Ne smijemo zaboraviti da su Mariju tek 22 godine. Situacija je neuobičajena, ali Mario djeluje vrlo zrelo i stabilno. Presuda je veliki udarac za njega jer je mjesecima govorio da je nevin - rekao je sportski direktor HSV-a Stefan Kuntz te dodao:

- Ne smijemo donositi ishitrene odluke i zbog Marija i zbog kluba. Moramo prihvatiti presudu iako se s njom ne slažemo. Za nas se ne radi samo o Mariju Vuškoviću, već prije svega o ljudima. A mi ćemo i dalje biti tu za njega. Mario je bio, jest i ostat će sastavni dio naše HSV obitelji. Ništa se neće dogoditi preko noći.