Ispovijest fatalne transseksualke: Spavala sam s igračima Reala, u jednog se zaljubila

Nos vemos hoy en @cazamariposastv 🦋🎥. . Mis zapatos: @mumokcalzados 💜👠 . #AmorRomeira #Diva #Cazamariposas #Tv #España #MiVida #TuEnvidia

A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) on May 14, 2018 at 11:30am PDT