Internet preplavili 'memovi' s otvaranja Igara u Parizu. Svi se žale na jednu stvar

Ovoga je petka održano veliko otvorenje Olimpijskih igara u Parizu. Ovako velik događaj privlači mnogo pozornosti, a isto tako potiče puno kreativnosti. Uz pokoju nezgodu tijekom čitave procesije društvene mreže ne propuste zabaviti se i našaliti na račun sudionika. Tako smo vidjeli okrenutu olimpijsku zastavu, likove iz filmova i video igara i puno kiše. Dakako bilo je i zamjerki i kritika. Ovo su neki od najboljih "memova" na koje smo naišli na društvenim mrežama.

you cant spell lady gaga without GAG pic.twitter.com/jDJ436Xl6o — pop culture gal (@allurequinn) July 26, 2024

Esta es la presentación completa de Gojira en #OpeningCeremony de #Paris2024 pic.twitter.com/cerlxdHWZB — Summa Inferno (@summainferno) July 26, 2024

“Well, you see officer, there was this woman in silver on a white horse that was metal and was running on a river…”

“Good mushrooms are they, Sir?”

#OpeningCeremony pic.twitter.com/pnp2c0i8P5 — Dr. Uncle Beard (@UncleBeard1978) July 26, 2024

Stay away from the Olympics: don’t watch it. It’s a disgusting woke disaster. #Olympic2024 #OlimpiadasParís24 pic.twitter.com/CGriDPRd0r — Corey Costa’s Crypto Coins (@coreycosta123) July 26, 2024

not sure why the Olympics has an Assassin's Creed torchbearer but I dig it pic.twitter.com/UDkFI0Kgy3 — Kelly Knox (@kelly_knox) July 26, 2024

