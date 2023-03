Ima li netko tko nije 'poludio' za Joškom? Romano: Među najtraženijima je, Guardiola ga obožava

Joško Gvardiol (21) svako malo završi na Twitteru popularnog transfer-gurua, Talijana Fabrizija Romana. Najpoznatiji sportski novinar ponovno piše o izvanrednom vatrenom, koji je oduševio na Svjetskom prvenstvu u Kataru i postao najskuplji stoper svijeta prema Transfermarktu s cifrom od 75 milijuna eura. Notorna je činjenica kako je Gvardiola prate neki od najvećim svjetskih klubova, unatoč tome što je RB Leipzig najavio kako ga još ne namjerava prodati.

- Joško Gvardiol, jedan od najtraženijih igrača diljem Europe. Manchester City ga želi - Guardiola je njegov veliki obožavatelj i on je na njihovom popisu. Liverpool je istražio uvjete ugovora u siječnju, Chelsea ga želi potpisati od prošlog ljeta. Utrka je otvorena - javio je Romano.

Joško Gvardiol, one of the most wanted players around Europe. Manchester City want him — Guardiola, big fan and he’s in #MCFC list. ⭐️🇭🇷



Liverpool explored conditions of the deal in January, Chelsea keen on signing him since last summer. Open race.



