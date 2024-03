Sopić: 'Za Aberdeen nemam nikakav interes. Da dođe deset puta bolji klub ostao bih u Rijeci'

Rijeka se ove subote u sklopu 28. kola Hrvatske nogometne lige susreće s Rudešom. Utakmica se igra na stadionu u Kranjčevićevoj ulici, a počinje u 17.00 sati. Momčad s Kvarnera trenutno je vodeća na ljestvici s četiri boda više od Hajduka i pet više od Dinama. Utakmica protiv uvjerljivo zadnjeplasirane momčadi prvenstva mogla bi im biti prilika da odmaknu najvećim konkurentima u lovu na naslov koji će istoga dana igrati "vječni derbi" na Poljudu. Povodom gostovanja u Zagrebu za medije je govorio trener Željko Sopić.

"Očekuje nas zahtjevna utakmica, kao i svaka druga, bez obzira na Rudešovu poziciju na tablici. Kao i svaka od zadnjih devet utakmica, igra se za tri boda. Moramo vidjeti u kakvom su nam stanju reprezentativci, počevši od Pašalića, Pjace, Labrovića, Bande i Hodže. Znamo da nas nakon Rudeša čekaju Lokomotiva i Hajduk. Moramo dobro rasporediti snage. Nemamo što previše pričati i kalkulirati, idemo po tri boda", rekao je Sopić uvodno pa nastavio odgovarati na pitanja novinara.

Najprije se osvrnuo na period priprema tijekom kojih su slovenske Domžale pobijedili s visokih 6:0. "Dobro smo odmorili igrače dva dana, a onda napravili intenzivan mini-ciklus. To smo radili do Domžala. Nažalost, vrijeme nam ovaj tjedan ne ide na ruku. Jučer smo improvizirali, danas ćemo vidjeti što će biti. Mislim da ćemo spremni dočekati Rudeš. Ne možemo računati na Radeljića i Obregona zbog kartona. Grgić ima manjih problema, ali imamo širok kadar. Neće to biti lagana utakmica, za mene su to najteže utakmice jer su bodovi unaprijed upisani, a poučeni iskustvom Dinama protiv Rudeša u Kranjčevićevoj, ništa neće doći s neba. Od prve minute maksimalno, pa će nas to nagraditi", rekao je Sopić.

Rudeš je dobio pravo igranja na vlastitom terenu, ali utakmica se ipak igra na stadionu čiji se teren već nekoliko puta pokazao poprilično loše kvalitete. Upitan koja je bolja opcija, Sopić je odgovorio: "Ne znam, gledajte, teško mi je to pričati. U Rudešu je nešto bolji teren. S druge strane, veći je u Kranjčevićevoj. Jedino normalno je igrati u Kranjčevićevoj jer su Dinamo i Hajduk dvaput u gostima igrali ondje. Zašto bi Rijeka bili izlika ili ne znam što? Ljudi u HNS-u i Rudešu najbolje znaju što treba, na koji način i kako. Nemam mišljenje je li bolje ili nije. Hladne glave idemo po tri boda."

U pripremnoj je utakmici Rudeš dobio Celje. Premda uvjerljivo zadnjeplasirana momčad, nema sumnje da će dati sve od sebe da ostanu u prvom razredu hrvatskog nogometa. Na sve bolju igru subotnjih protivnika osvrnuo se trener Rijeke. "Znate kakve su pripremne utakmice. U njima se priprema za nešto. To im je diglo samopouzdanje. S druge strane, kada oni gledaju nas isto... Baš nije onako lijepo vidjeti da ti je budući protivnik dobio 6:0. To su prijateljske utakmice. Znate kako uvijek kažem: "Kada delegat uđe u kućicu, možemo pričati o nečemu." Pripremne utakmice su pripreme za nešto što dolazi", rekao je.

Sopić je tvrdio da će Rudešu krenuti bolje u nekom trenutku. "Ne bih rekao da Rudeš nema snage za svih 90 minuta, već dođe do pada koncentracije i nekih drugih stvari. Kao i svaka ekipa, naravno da su opasni ako nismo na maksimumu, a ne vidim zašto ne bismo bili. Naporno smo radili. Dečki koji su otišli u reprezentacije su jako dobro odigrali svoje uloge. Osim vremena, nemamo nikakvih problema što se tiče priprema", rekao je o opasnosti koju predstavlja predstojeći protivnik pa se osvrnuo na raspored opterećenja unutar momčadi:

"Za svakog se protivnika pozorno pripremamo. Neki igrači će dobiti više šanse protiv Rudeša, neki protiv Lokomotive, neki protiv Hajduka. Podijelit ćemo vrijeme, ali rezultat ne smije patiti. Tako smo igrali i u Kupu protiv Rudeša, nismo počeli s prvih 11, što ne znači da sada nećemo. Ovo je jako bitna utakmica, igramo za tri boda, nema razlike između utakmice s Rudešom i s Hajdukom."

Rijeci nakon Rudeša slijedi polufinale Hrvatskog kupa i Jadranski derbi. Pitanje je igračima zadržati koncentraciju na manjem susretu, kada odmah slijede oni veliki. "Nemamo problema s time, stvarno smo dečki, stružni stožer i ja koncentrirani na sljedeću utakmicu. Kada prođe Rudeš, okrenut ćemo se idućoj. Znamo da imamo tri utakmice u tjedan dana, sve je to jasno, ali trenutno nas zanima samo subota, 17 sati, Kranjčevićeva. Ostalo će doći po inerciji, glupo je skakati na to", konstatirao je Sopić.

Više igrača ima po dva žuta kartona. "Tko dobije treći žuti, neće igrati protiv Hajduka, igrat će netko drugi. Vraćam se na ono kad smo išli igrati protiv Hajduka na Poljud, kad se najavljivala kataklizma, dvojica stopera ne mogu igrati... Ja sam samo rekao da su dvojica koja su nastupila igrala protiv Lillea. Na kraju se pokazalo da sam bio u pravu, ali nisam to pričao jer sam bio u pravu. Trenutno svi igrači vjeruju da će početi protiv Rudeša i to je naša najveća snaga. Imamo 23 igrača koji u to vjeruju, to nije bajka. Da pitate bilo koga u kabini, svi misle da će početi. Koga nema, bez njega se može i mora. Sada smo bez Radeljića i Obregona, a vjerojatno nekoga neće biti u sljedećoj utakmici"", rekao je Sopić tvrdeći kako ne brine da bi igrači mogli biti oprezniji i suzdržavati se od grube igre. Zatim je dodao:

"Kako nama, tako i drugima, takvo je pravilo u Hrvatskoj - tri žuta kartona. Nadam se da ćemo se ugledati na Europu, pa ćemo kao Njemačka imati za svaki peti. Trebamo ići prema naprijed, pogledati kako je to u Europi. Stvarno nema problema, na svakom treningu može biti ozljeda, a kartoni su dio igre."

Prije nekoliko dana u javnosti se pojavila informacija da je škotski Aberdeen zainteresiran za njega. Sopić je na svoj način izrazio manjak interesa za tu opciju, rekavši kako tamo stalno pada kiša te da to nije dobro za njegovu frizuru. "Ma ne, nisam ja to uopće rekao. To sam rekao kolegi poslije utakmice. Nemam baš nikakav interes, znači 0 posto za Aberdeen. To su medijska nagađanja. Tko je rekao, zeko je rekao. Nitko nije kontaktirao mene ni Rijeku. Zašto ne Manchester City, zašto Aberdeen? Koja je razlika? Tak i tak se pišu gluposti, onda se može pisati nešto bolje. Ozbiljno kažem, imam 0 posto interesa za Aberdeen ili nekoga drugoga. Fokus mi je na Rijeci i, uz dužno poštovanje Aberdeenu, da dođe deset puta bolji klub, ostao bih trenutno ovdje", rekao je Sopić o cijeloj zgodi.

