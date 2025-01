Igraču Hajduka provalili u stan? Oglasio se na društvenim mrežama: 'Zbog obitelji moram otići'

Nakon što je Gennaro Gattuso još ranije iz svojih planova izbacio Yassinea Benrahoua i Leona Dajakua, čini se da je svoje za splitski klub odigrao i marokanski desni branič Fahd Moufi. Potvrdio je to i sam Hajduk na društvenim mrežama, u postu koji je sadržavao i hashtag #HajdukAutenthic. Njime se klub koristi kako bi plasirao određene informacije, odnosno njihovu istinitu verziju.

"Informacija koja se pojavila u dijelu medija, a odnosi se na udaljavanje Fahda Moufija iz prve momčadi, nije istinita. Točno je da Klub zajedno s Moufijem i njegovim agentom radi na transferu igrača u aktualnom prijelaznom roku", napisali su iz Hajduka na X-u.

Nešto kasnije, na istoj se mreži oglasio i sam Moufi. Otkrio je da je imao posla s lopovima. Navodno, njegov stan bio je njihova meta dok je igrač bio s Hajdukom na gostovanju u Osijeku.

"Kad ti tijekom utakmice provale u stan, onda zbog obitelji moraš otići", napisao je Moufi.

Ove sezone Moufi je za Hajduk nastupio svega pet puta, što zbog ozljeda, a što i zbog toga da je trener Gattuso na njegovoj poziciji koristio neke druge igrače. Pored Nike Sigura, Darija Melnjaka i Šimuna Hrgovića bilo bi mu se teško izboriti za minute i u nastavku sezone pa je vrlo vjerojatno da će uskoro ostvariti izlazni transfer s Poljuda.

When your house is robbed during your match you can't stay for my Familly 🤷🏽‍♂️ https://t.co/aFXzgd3R0l