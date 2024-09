Igračima norveškog velikana potrebno 220 metara do stadiona, evo zašto putuju busom

Jednu od najkraćih ruta u povijesti nogometa u klupskom autobusu morali su odvoziti nogometaši norveškog Bodo/Glimta uoči utakmice Europske lige protiv Porta. Ruta je bila dugačka svega 220 metara.

Zašto? Pa zato jer je to UEFA naredila. Da, to je UEFA-ino pravilo, a zbog čega bi drugog bilo ako ne zbog nositelja TV-prava. Evo što je o tome rekao igrač norveškog kluba Jens Hauge:

"U redu je. Rečeno nam je da tako moramo pa se ne trudimo to mijenjati. Parkiram automobil ispred autobusa, uđem u njega i spremim se za utakmicu, ali je malo smiješno". Klupski direktor je na to dodao: "UEFA želi da zajedno dođemo na stadion i to će tako uvijek biti"

Neki igrači žive blizu stadiona, ali na stadion ne smiju doći pješke nego isključivo u autobusu. Nakon utakmice igrači sami odlučuju kako će se vratiti kući.

Bodo/Glimt je u prvom kolu Europske lige svladao Porto s 3-2. Porto je poveo u osmoj minuti golom Omorodiona, a domaćin je golovima Hogha u 15. te upravo Jensa Haugea u 40. došao do 2-1 vodstva. U 62. minuti Hauge je drugim golom povisio prednost na 3-1, a Gul je 90. postavio konačnih 3-2.