Igrač Tottenhama rasističkom šalom zgrozio javnost. Prijeti mu suspenzija

Igrač Tottenhama, Urugvajac Rodrigo Bentancur mogao bi biti suspendiran od strane Engleskog nogometnog saveza (FA) zbog provokacije na račun klupskog kolege Heung-Min Sona. Naime, u razgovoru za urugvajsku televiziju, novinar ga je zamolio za Tottenhamov dres na kojem je pisalo Sonovo prezime, a Urugvajac mu je odgovorio: "Sonnyjev? Može biti i Sonnyjev rođak jer svi izgledaju isto". Šala je ipak ispala prilično neslana, pa se naknadno ispričao Korejcu:

"Sonny, brate! Ispričavam ti se zbog onoga što se dogodilo, bila je to vrlo loša šala. Znaš da te volim i da te nikada ne bih uvrijedio ili povrijedio, kao ni bilo koga drugoga! Volim te, brate!" Son je kao pravi gospodin prihvatio ispriku objavivši na društvenim mrežama:

"Razgovarao sam s Lolom (Bentancurom). Pogriješio je, svjestan je toga i ispričao se. Lola nikada ne bi namjerno rekao nešto uvredljivo. Mi smo braća i ništa se nije promijenilo. Ostavili smo ovo iza sebe, složni smo i vratit ćemo se zajedno na pripreme kako bismo se borili za naš klub kao jedno."

Son je inače jedan od najkorektnijih i najemotivnijih igrača na svijetu, što je i pokazao prije pet godina. Napravio je planirani prekršaj na nogometašu Evertona Andreu Gomesu i dobio žuti karton, ali bez namjere da ga ozlijedi. Nažalost, Gomes se zabio u Sonovog suigrača i doživio stravičan lom noge. Korejac je šokiran briznuo u plač. Reakciju možete vidjeti ovdje.

Ipak, da se vratimo na Bentancura. Urugvajac će gotovo sigurno biti kažnjen. FA je objavila sljedeće priopćenje: "Rodrigo Bentancur optužen je za navodno kršenje FA pravila E3 zbog neprimjerenog ponašanja u vezi s medijskim intervjuom. Navodi se da je Bentancur prekršio FA pravilo E3.1 jer je postupao na neprimjeren način i/ili koristio uvredljive i/ili pogrdne riječi te time narušio ugled nogometa."

Priopćenje nastavlja: "Nadalje, navodi se da ovo predstavlja 'otežavajući prekršaj' prema FA pravilu E3.2, jer je uključivalo izravnu ili neizravnu referencu na nacionalnost, rasu i/ili etničko podrijetlo. Rodrigo Bentancur ima rok do četvrtka, 19. rujna 2024., da odgovori na ovu optužbu."

Bentancuru prijeti teška kazna, potencijalno 6 do 12 utakmica suspenzije, ali vjerojatno će moći igrati do konačne odluke. S obzirom da ima rok do četvrtka, trebao bi biti na popisu igrača za nedjeljni derbi protiv Arsenala koji se igra u 15 sati.

