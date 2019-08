Idemo donijeti Ligu prvaka u Zagreb!

Samo još 90 minuta dijeli Dinamo do Lige prvaka, ali tih 90 minuta stoji i kao nekakva nada Rosenborgu da može nadoknaditi zaostatak iz Zagreba, tu 2:0 pobjedu Dinama. Vjerujemo da je Nenad Bjelica još jednom dobro proučio momčad norveškog prvaka, da je svojima utuvio u glavu da ni s tom pobjedom u Zagrebu ništa nije gotovo.

Dinamo još mora stisnuti gas u tih 90 minuta i onda razveseliti svoje navijače koji bi tako dobili priliku gledati europske nogometne velikane u Ligi prvaka, a sebi bi omogućili igranje protiv najboljih, došli bi na tu najveću klupsku nogometnu scenu. Nije zanemarivo da bi plavima ta utakmica donijela 23 milijuna eura, da bi financijski profitirali i svi naši prvoligaši (zadnji put su od igranja Dinama u Ligi prvaka dobili svaki po 500.000 eura), a ugled našeg nogometa dodatno bi porastao. No, o tome se može govoriti nakon Rosenborga.

Dobar rezultat ništa ne znači

Plavi su čarterskim letom jučer ujutro otputovali u Trondheim, navečer su isprobali travnjak stadiona Lerkendal i danas će spremni dočekati tu važnu utakmicu. U kojoj, kako kažu, idu po pobjedu, ne samo po prolazak. Bilo bi lijepo novom pobjedom ući u Ligu prvaka, bila bi to 90. europska pobjeda Dinama od hrvatske neovisnosti. Dojam je da je Bjelica svoju momčad iz Zagreba odveo prilično miran. Uostalom, bio je vrlo miran i nakon što je u Zagrebu s Ferencvarosem odigrao 1:1, nema razloga da sad bude drukčije kad je u Norvešku otišao s prednošću od 2:0.

– I sad mogu samo pozvati na optimizam, kao i tada. Imamo dobar rezultat, ali to ništa ne znači, čeka nas puno posla i vjerujem da smo za taj posao spremni i da ćemo ponoviti utakmicu iz Zagreba – kazao je trener Dinama Nenad Bjelica koji je imao prilike gledati Rosenborg i u njegovu subotnjem srazu norveškog prvenstva u kojem njihov trener nije čuvao igrače i štedio ih za Dinamo.

– Gledali smo i tu i brojne druge utakmice. Kad igraju kod kuće pokazuju dosta veliku snagu, ali mi smo spremni ponovo igrati kao u utakmici u Zagrebu ili u onoj u Budimpešti. Ma važno je da mi budemo “pravi”, u tom slučaju će nam šanse da idemo dalje biti velike. Moramo ponovno biti angažirani, igrat ćemo od prve minute na pobjedu jer drukčije i ne znamo igrati.

I dok je Bjelica mogao na djelu gledati Rosenborg i ovaj vikend, njihov trener nije imao tu priliku jer je derbi Rijeka - Dinamo odgođen, a plavi su imali malo više vremena za odmor i pripremu.

– Ma i da smo igrali, rotirao bih sve igrače tako da za njih to ne bi bio nekakav napor, bio bi veći za mene. Naravno da smo se u miru mogli pripremati za utakmicu, ali mi smo ionako u subotu igrali jednu utakmicu s igračima koji nisu igrali protiv Rosenborga, koji nisu imali natjecateljski ritam, pa ih u tom ritmu držimo, tako da smo igrali utakmicu bez obzira na odgodu derbija, iako, jasno, ne na razini Rijeke.

Može li Rosenborg igrati drukčije nego što je igrao u Maksimiru?

– Vidjet ćemo, ovo što smo gledali slično je onome kako su igrali sad protiv Stabaeka u prvenstvu i protiv BATE Borisova i nas. To je njihov stil, ne samo sad s ovim trenerom, nego tako igraju godinama, takve ih i očekujemo – zaključio je Nenad Bjelica.

Ne znam hoće li me čuvati

Trener Rosenborga u Zagrebu izdvojio je Brunu Petkovića, ne samo zato što je izborio i realizirao jedanaesterac za 1:0 vodstvo, već ih je izluđivao u skoku, duelu... Bit će zanimljivo vidjeti hoće li slično biti u uzvratu, možda možemo očekivati i sličnu utakmicu i veću brigu oko Petkovića?

– Ne očekujem puno drukčiju utakmicu, oni imaju taj imperativ, moraju zabiti minimalno dva pogotka i sigurno će krenuti ofenzivnije nego u Zagrebu. No, kod nas se ništa ne mijenja, idemo s maksimalnim pristupom i što mirnije osigurati prolazak. A sad, ne vjerujem da će se bazirati na to kako da zaustave jednog igrača, nego na to kako da zabiju gol. Ne obazirem se na to hoće li me netko posebno čuvati – kazao je Petković.

Treba li Dinamu pogodak da bi bio siguran?

– Mi u svaku utakmicu ulazimo s istom taktikom – da pobijedimo, nikad nismo ušli u utakmicu da bismo minimalno izgubili ili remizirali. Što se taktike tiče, naš je trener odličan – kaže Petković.

Na kraju je Amer Gojak poručio:

– Idemo po Ligu pvaka, grad i klub to zaslužuju, a mi ćemo se potruditi i dovesti je u Zagreb!