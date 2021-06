Hrvatskoj stiže i Bogdanović, nakon jednog od najvećih obrata u povijesti NBA lige

Jutro nakon drugog poraza od Slovenije, ali i ohrabrujućeg pomaka u igri naše reprezentacije, hrvatskog izbornika Veljka Mršića dočekala je nova ohrabrujuća vijest. Naime, rasni šuter i godinama najbolji strijelac hrvatske nacionalne vrste Bojan Bogdanović bit će u prilici igrati za Hrvatsku na predstojećem kvalifikacijskom turniru za Olimpijske igre u Splitu.

Podijeljenih je emocija jutros bio Mršić. Žao mu je što Bogdanović neće biti u prilici ostvariti svoj sportski san i osvojiti prsten NBA prvaka ali je istovremeno sretan što će se Bojan moći priključiti reprezentaciji koja na domaćem parketu traži vizu za Olimpijske igre.

A Bogdanovićev Utah Jazz, najbolja momčad osnovnog dijela sezone, propustila je priliku da po prvi put u svojoj povijesti osvoji naslov NBA prvaka. Zapeli su "džezisti" već u polufinalu Zapadne konferencije u kojem su ih eliminirali LA Clippersi, još jedan sastav koji nikad nije bio prvakom najjače košarkaške lige na svijetu.

A zbilo se to dobrim dijelom i zahvaljujući ozljedama Conleya i Mitchella, ali i nevjerojatnom preokretu u šestoj utakmici serije igranoj u Los Angelesu. A u tom susretu igrala su obojica spomenutih članova prve petorke a najbolji strijelac sastava Donovan Mitchell zabio je 39 koševa uz odličan šut za tricu (9 od 15) ali je na kraju obnovio ozljedu gležnja. Nažalost, povratnik Conley nije bio na visini zadatka pa je ostao na pet koševa (šut 1-8) i samo tri asistencije što se vidi i po šuterskim prilikama našeg Bojana Bogdanovića.

Naime, premda raspolaže s puno većim napadačkim kapacitetom, Bojan je šutnuo samo 11 lopti (trice 4 od 8 što je odličnih 50 posto). No, nisu samo loše napadačke odluke krive što je Utah otpao iz igre. Štoviše, momčad iz Salt Lake Cityja je u prvom poluvemenu zabila 72 koša vodivši u poluvremenu "plus 22", a onda se dogodio gotovo na nevjerojatan obrat.

U nastavku utakmice obrana gostiju potpuno je krahirala primivši nestvaran 81 koš. Bio je to kolektivni kolaps sastava koji je u utakmici vodio i 25 koševa razlike (75:50) i kojem je u tom trenutku, od ESPN-ove analitike, bila prognozirana pobjeda sa sigurnošću od 98 posto. No, košarku se očito isplati igrati svom snagom i dok postoji i dva posto izgleda posebice ako suparnik više ne može igrati intezivnu obranu kao u prvom dijelu susreta.

Tako su "džezisti" počeli ostavljati Terancea Manna otvorenog a igrač koji je u petorci zamijenio ozlijeđenog Kawhija Leonarda to im je skupo naplatio. Do kraja treće četvrtine ubacio je 34 od ukupnih 39 koševa (trice 7 od 10) što je ovom igraču kratkog NBA staža (druga godina) bio rekord karijere odnosno najveći broj postignutih koševa još od srednje škole. A riječ je o košarkašu koji je do ove utakmice u doigravanju prosječno zabijao sedam koševa i pogađao jednu i pol tricu po utakmici ali je, kako je rekao najbolji "džezist" Mitchell pravi ratnik.

Prema statističkom servisu "Cleaning The Glass", Clippersi su imali čak 22 tricaška pokušaja iz kuta i, nerijetko ostajući sami, pogodili njih 13. Osim toga, domaćini su u drugom poluvremenu šutirali trice s astronomskih 73.7 posto uspješnosti.

Na koncu se "džezistima" dogodilo nešto slično što i lani kada su iz ruku ispustili vodstvo 3-1 protiv Denver Nuggetsa. Ovom prilikom poveli su 2-0 i izgubili četiri zaredom od LA Clippersa koji nakon 2-2 nisu imali na raspolaganju svog najboljeg igrača, i jednog od najboljih NBA košarkaša trenutno, Kawhija Leonarda.

Za takav preokret zaslužan je i trener Tyronn Lue koji se odlučio za nisku petorku u kojoj je Francuz Nicolas Batum, krilni igrač koji nikad nije igrao centra, glumio peticu i sa svojim prijetećim šuterskim rangom izvlačio sunardonjaka Rudyja Goberta (216 cm) iz reketa, inače najboljeg defenzivca cijele lige. A to je često puta značilo otvoren put do koša vanjskim igračima Clippersa Mannu (39 koševa), Goergeu (28) i Jacksonu (27). Zbog takvog taktičkog manevra teški centar Clippersa Ivica Zubac igrao je samo šest minuta za koje vrijeme je upisao jednu blokadu.