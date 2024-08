Hrvatski zet najavio je spektakularni obračun: 'Uh, ja baš nikad ne volim igrati protiv vas...'

Porazom od Amerikanaca u posljednjoj utakmici u svojoj skupini, hrvatski vaterpolisti umanjili su si izglede za osvajanje olimpijske medalje. Jer, Španjolska je po prikazanoj igri u prvih pet utakmica bila reprezentacija koju nitko nije htio vidjeti nasuprot sebe u toj "biti ili ne biti" utakmici. No, to još uvijek ne znači da je Hrvatska u današnjem četvrtfinalu (14 sati) otpisana. Štoviše, pa riječ je o svjetskim prvacima koji imaju svoj ponos, a vjerujemo i snagu, da odigraju dobru utakmicu protiv momčad od koje su u posljednja dva susreta izgubili (u finalu Prvenstva Europe i na Svjetskom prvenstvu u Dohi).

– "Izabrali" smo teži put, no ako hoćemo napraviti nešto veliko, onda bismo ovog suparnika trebali dobiti u bilo kojoj fazi. Dakako, bilo bi mi draže da se to dogodilo u finalu, a ne četvrtfinalu.

Osjećaju li se naši zbog toga lošije što će igrati protiv Španjolaca, a ne recimo protiv Australaca ili Srba? Pitali smo to Lorena Fatovića.

– Ne osjećam se nimalo loše i cilj nam je skupiti glave jer ova momčad je to pokazala dosta puta na prethodnim velikim natjecanjima kada su nas mnogi podcjenjivali. Uostalom, da smo pobijedili Amerikance, igrali bi u četvrtfinalu sa Srbima koji su isto vrhunski sastav. U četvrtfinalu Olimpijskih igara nema slabih momčadi.

I baš zato neoprostiv bi bio ulazak naših u utakmicu kakav je bio protiv Amerikanaca, a dijelom i protiv Grka.

– Više prostora za kiks nemamo. Španjolska je moćan suparnik, no mi itekako imamo izgleda – ističe povratnik u reprezentaciju Maro Joković i ističe:

– Ako Granadosa krene, a to je igrač koji zna zabijati po šest-sedam pogodaka u utakmici, onda se možemo naći u problemima. Munárriz prijeti s desne strane, imaju dva dobra centra, organiziranu obranu, strašno nabrijanog vratara i Perronea koji sve to drži.

A Perrone je hrvatski zet. Oženio je Korčulanku Mariju koja će, dakako, biti na tribinama velebne La Defense Arene u koju stane 13.000 gledatelja.

– Na tu utakmicu stižu supruga i sin Nikola i navijat će za Španjolsku, baš kao i njezina familija. Pa moraju navijati za zeta. Ima tamo na Korčuli jedna "Casa Espana" u kojoj se navija za Španjolsku. Dakako, ni ja ni oni ne volimo kada se susreću Hrvatska i Španjolska, no to se ove godine često događalo.

Može li pobjednik te utakmice biti olimpijskim pobjednikom?

– Ha, može, no vidite kako to ide. Slijedom neočekivanih rezultata u skupinama, četiri favorita našla su se na isto strani. Ja doista nisam očekivao da ćemo mi igrati četvrtfinale s Hrvatskom.

S obzirom na to da mu je 38 na leđima, jesu li ovo Felipeu posljednje utakmice za španjolsku reprezentaciju.

– Ostavio sam to za poslije Igara da ne mislim da je ovo ili neka sljedeća moja posljednja utakmica za reprezentaciju. Razmišljat ću o tome kad budem na odmoru na Korčuli. Teške su to odluke, mijenjaju život, vidjeli ste to i na primjeru Nadala ili Kroosa.

Baš kao što je to ustvrdio Perrone, i španjolski izbornik David Martin nije sretan što im je četvrtfinalna prepreka baš Hrvatska.

– Ja nikad nisam sretan kad moram igrati s Hrvatskom, preferiram druge suparnike, no to je nešto što ne mogu kontrolirati.

Ovo je ono što smo zaslužili

Može li se za tu utakmicu reći da je finale prije finala s obzirom na to da igraju svjetski (Hrvatska) i europski prvak (Španjolska)?

– Može se tako reći, no igra se još jedna takva utakmica, a to je ona između Italije i Mađarske. Dakle, četiri favorita za zlato nalaze se na istoj strani ždrijeba, a dva od njih će ove srijede otpasti iz te utrke – zaključio je Martin.

A što na ovaj četvrtfinalni par kaže njegov hrvatski kolega?

– Igramo protiv najtežeg mogućeg suparnika, no sami smo si to "birali", to je ono što smo zaslužili.

Hrvatska je na Prvenstvu Europe, u Dubrovniku i Zagrebu, odigrala dvije ravnopravne utakmice sa Španjolcima. Jednu je dobila na peterce, a drugu izgubila (u finalu). Nažalost, u na SP-u u Dohi dogodio se uvjerljiv poraz.

– Bit će to strašno teška utakmica. Španjolci su fantastični plivači, sjajno igraju obranu, kažnjavaju svaku pogrešku, svako krivo dodavanje u međuprostoru. No, baš protiv takva suparnika valja nam se junački izdignuti, ako to možemo, pokazati karakter. Ako to ne možemo, ići ćemo doma i bit će to loš završetak jednog sna svih nas.