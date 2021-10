Hrvatski trener jasan: Od svih je u Dinamu najteže Krznaru jer se 'udara' po njemu

Puno smo očekivali od Dinama u utakmici s Rapidom, vjerovali da će plavi već u Beču, nakon pobjede Belgiji nad Genkom, napraviti novi veliki korak prema europskom proljeću. No od Dinama smo u četvrtak dobili jedno veliko – ništa. Odnosno dobili smo niz pitanja ili pravu nisku sumnji u ovaj današnji Dinamo.

Nakon svih predstava plavih u ovoj sezoni očito je stalna samo mijena, igraju toplo-hladno. Kad smo se nakon 3:0 pobjede kod Genka, pa onda i nakon drugog poluvremena protiv Rijeke ponadali da je Dinamo pronašao pravi put i da će suvereno juriti našim prvenstvom te da će ponovno vrlo brzo osigurati prolazak skupine Europske lige, sav optimizam plavi su prizemljili svojom mizernom partijom u Beču i zasluženim 1:2 porazom te se sad s pravom sumnja u njihove mogućnosti. Kako sada stvari stoje, plavi navijači će se prije svake utakmice pitati – kakav će Dinamo istrčati u sljedećoj utakmici.

Dinamo ne igra dobro bez Ademija

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 21.10.2021., stadion Weststadion,Bec, Austrija - UEFA Europska liga, skupina H, 3. kolo, Rapid Bec - GNK Dinamo. Arijan Ademi, Bruno Petkovic.

Otkud tolike oscilacije u igri Dinama, pitali smo nekadašnjeg napadača plavih koji je iskusio i austrijsku ligu, današnjeg trenera Karlovca Igora Pamića.

– Već godinama govorim isto – kad ne igra Ademi, onda Dinamo ne igra dobro. I to je danas glavni problem Dinama – kaže Pamić.

Da, falio je Ademi, on zna, on igra i on uvijek hoće, taj je uvijek na maksimumu, a onda su i svi igrači uz njega na najvećem broju okretaja. Već samo to bilo bi dovoljno za potpuno drukčiju krvnu sliku Dinama u Beču. Ovako su plavi bili slabokrvni pa su tako i prošli – slabo.

No nije samo izostanak Ademija razlog, odnosno ne bi smio biti u momčadi koja obiluje kvalitetnim igračima.

– Iako Dinamo ima stvarno puno kvalitetnih igrača, trenutačno bih rekao da previše mijenja sustav igre, iz utakmice u utakmicu, pa i tijekom same utakmice. Mislim da to igrači ne mogu pratiti, igraju svaka tri-četiri dana i očito se u svemu tome ne snalaze dobro. Veliki je problem ta stalna promjena načina igranja. Ali nije to ni jedini problem, uz neigranje Ademija i promjene sustava, treći razlog oscilacija u igri plavih je činjenica da su ipak ostali bez nekih važnih igrača, pa Gvardiol, Jakić i Majer bili su najstandardniji igrači. Dakle, Dinamo ponovno slaže relativno novu momčad, a u isto vrijeme treba rezultat, to nije lako i tu potpuno opravdavam Krznara, ali se ne slažem s tako stalnim promjenama sustava. Jer, kad mijenjaš sustav, moraš mijenjati i igrače i zato nema konstantnosti – kaže nam Pamić.

No, uza sve to, ako je Krznar i griješio u tim stvarima, u oči posebno bode pristup, manjak agresivnosti. Pa sve ‘ničije’ ili ‘druge’ lopte odnosili su Austrijanci, a to je i samo stvar htijenja, pristupa. Jer, Rapid kvalitetom igrača nije bolji od Dinama, ali Rapid je imao srce, izašao je svjestan da mora dati svoj maksimum da bi se pomaknuo s dna tablice i došao do prvih pogodaka i prvih bodova u ovoj skupini.

– Ne kažem da utakmica nije bila dobro pripremljena taktički, ali je uvijek otvoreno pitanje mogu li igrači koje si poslao na teren odgovoriti na tvoje zahtjeve, provesti tvoje ideje na djelu baš onako kako si to postavio i zamislio – dodao je Pamić.

Dinamo se sad doveo u veliku neizvjesnost u skupini Europske lige, po tri boda imaju oni, ali i Genk i Rapid, dok je West Ham već daleko odmaglio. I sad je otvoreno pitanje kako dalje.

Ne treba im dodatni pritisak

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 21.10.2021., stadion Weststadion,Bec, Austrija - UEFA Europska liga, skupina H, 3. kolo, Rapid Bec - GNK Dinamo. Sutknjia Kateryna Monzul

– U svakom slučaju, barem po mojem mišljenju, najteže je treneru Krznaru. Iako je pod pritiskom jer Dinamo i njegov trener uvijek su pod pritiskom, sad se već i ‘udara’ po njemu. Krznar se fantastično drži u svemu tome. Pa Dinamo je s jednom pobjedom iz zaostale utakmice prvi u našoj ligi, ostvario je cilj ulaskom u skupinu Europske lige, pa i tu još uvijek solidno stoji, iako ne baš kako smo zamišljali. Dinamo sad treba mir, mi koji Dinamu želimo dobro, želimo da se zadrži mirnoća. Pa Dinamo ima kod kuće Rapid i Genk i bit će sigurno već zbog važnosti utakmica pod pritiskom tako da stvarno ne treba dodatni pritisak.

Vjerujemo da će Krznar naći svoj mir i u njemu slagati plave figure na prava mjesta i dobivati partije, zbog svega što je dosad napravio zaslužio je da u što većem miru radi dalje. Istina je da previše rotira, kako sustav tako i igrače, možda njemu kao sjajnom taktičaru to sve u pripremi izgleda kako treba. No ono što nam se svakako nije svidjelo u Beču jest odluka da zaigra Bruno Petković. U Rijeci je dobio udarac u glavu, jedno vrijeme nije čuo dobro, smetalo mu je to i kasnije na treninzima, no zaigrao je i onda nakon pola sata više nije mogao, čučnuo je na sredini igrališta, odigrao još koju minutu i zamijenjen je.

– Trener mora znati koliko mu je koji igrač spreman i što mu treba raditi na terenu. Iako nije u pravoj formi, Petković je jako kvalitetan igrač, ali ako nije mogao igrati glavom, onda ne samo da nije trebao igrati, nego nije trebao ni putovati. Na kojoj god poziciji bio igrač, ako ne može glavom lupati loptu, ne može igrati utakmicu. No samo u Dinamu znaju što se oko toga događalo. Ovako nije ispalo dobro, ne dobiješ pravog igrača na terenu, moraš ga mijenjati i sad zbog svega toga dobiješ priču koja se mogla izbjeći – zaključio je Pamić.