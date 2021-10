Tko je sutkinja koja je razljutila dinamovce? Proglašena je najboljom u državi

Utakmicu 3. kola skupine H Europske lige u kojoj je Dinamo u četvrtak u gostima kod Rapida u Beču izgubio, sudila je Ukrajinka Katerina Monzul. Prva pomoćnica bila joj je ukrajinska sutkinja Marina Striletska, a i drugi pomoćni sudac je također iz Ukrajine - Viktor Matjaš. Četvrti sudac je bio Denis Šurman, također Ukrajinac. Glavni VAR sudac je bio Nijemac Felix Zwayer.

To je bilo prvi put da Dinamu u nekoj europskoj utakmici sudi žena i plavi to neće zapamtiti po pozitivnom iskustvu.

Naime, Dinamo je put Zagreba krenuo nakon poraza 2:1 u kojemu je Ukrajinka dobila podosta prigovora gostujućih igača, osobito nakon što je u sudačkoj nadoknadi susreta od pokazane četiri minute, tri raspravljala s igračima zbog skrivenih lopti, prekršaja i naguravanja. Kako je rekao TV komentaror, kao da smo čuli posljednji zvižduk da bi ona sebi skratila muke.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL 21.10.2021., stadion Weststadion,Bec, Austrija - UEFA Europska liga, skupina H, 3. kolo, Rapid Bec - GNK Dinamo. Filip Stojkovic, Sutknjia Kateryna Monzul.

Dinamovci su odmah potrčali prema njoj i protestirali, ali bilo je gotovo. Domaćini su već slavili svoju prvu pobjedu u Europskoj ligi, odnosno, njenoj grupnoj fazi u kojoj sada imaju jednak broj bodova kao Dinamo.

Osvrnuo se i Damir Krznar na suđenje Ukrajinke.

"Ne volim tražiti alibije u trećim stranama. Sutkinja je radila posao najbolje što je mogla, u nekim trenucima je griješila, da li više na našu štetu ili protivnika, to je nebitno. Ono što je bitno, mi smo bili lošiji nego sutkinja. Nepotrebno smo bili nervozni, sami smo si uzeli zadnjih sedam, osam minuta igre nervoznim reakcijama preka sutkinji i igračima," kazao je.

Inače, Monzul (40) sudi ukrajinsku prvu ligu od 2016. godine, a prošle je godine proglašena najboljom sutkinjom. Do sada je u Europa ligi sudila samo jednu utakmicu i to prošle godine kada je Slovan sa 2-1 u gostima pobijedio Gent.

Prije nego je počela suditi u ukrajinskoj ligi sudila je kvalifikacije za europsko prvenstvo za nogometašice, utakmice ženske Lige prvaka i utakmice svjetskog prvenstva za nogometašice. Prošle je godine sudila i utakmicu Loge nacija između San Marina i Gibraltara.

