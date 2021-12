Hrvatski Robocop protiv Kanibala: Cijela arena će navijati za njega, ali naviknuo sam

U subotu navečer u u poljskom gradu Gliwicama jedan će Hrvat biti sudionik jedne od najvećih MMA borbi dosad održanih na europskom tlu. Tako barem promotori najjače europske organizacije slobodne borbe (KSW) promoviraju okršaj između 26-godišnjeg Hrvata Roberta Soldića - Robocopa i 41-godišnjeg Čečena s poljskom putovnicom Mameda Kalidova - Kanibala.

Najveći izvan UFC-a

Da bismo vam oslikali veličinu te borbe učinit ćemo to na primjeru profesionalne košarke. Ako je UFC svojevrsna borilačka NBA liga, onda je ovo borba za naslov prvaka Eurolige.

Spomenuti veteran legenda je KSW-a, a u borbi u kavezu primat mu nastoji oduzeti borac rođen u Vitezu koji nastupa pod hrvatskim obilježjima i kojeg zastupa Hrvat iz Düsseldorfa Ivan Dijaković. Kao nova zvijezda te poljske organizacije, Soldić se u kavezima KSW-a bori od 2017. godine te je dosad sudjelovao u osam borbi, a samo je jedna završena na bodove. Od sedam pobjeda, Roberto ih je šest postigao nokautom.

Premda mu je ovo najveća borba karijere, koju je i sam silno želio pa tako i isprovocirao jer je suparniku bacio rukavicu, Soldić je ne smatra razlogom za veće uzbuđenje nego uoči prijašnjih borbi.

- Svaka je borba posebna na svoj način i dobro je biti uzbuđen jer ste tada i najusredotočeniji.

Je li njegov suparnik za KSW isto što je Habib Nurmagomedov bio za UFC?

- Poljaci su ludi za tim sportom i čini mi se da je u očima ovdašnjih fanova Mamed čak i nešto više.

Za razliku od brojnih borbi takve vrste - a u ovoj se radi o jurišu velteraškog prvaka (Soldić) na onog iz više kategorije (srednja) - u promociji ove borbe nije bilo provokacija. Štoviše, uoči borbe Kalidov je Soldića nazvao vrhunskim atletom i dobrim čovjekom.

- Mnogi su ovaj sport u Poljskoj počeli pratiti upravo zbog Mameda Kalidova, a to je borac koji je MMA u Europi podigao na višu razinu. Zapravo, on je najveća zvijezda slobodne borbe izvan UFC-a. Kada nekoga silno poštujete to je normalno, no to ne znači da će to imalo umanjiti žestinu borbe. Kada se zatvore vrata kaveza, ja ću ga i dalje poštovati, ali ću ga i napasti jer želim borbu završiti prije sudačke odluke.

Čini se da na stol ipak više stavlja Kalidov jer će Soldiću i da izgubi još uvijek ostati njegov pojas velteraškog prvaka.

- Da, moglo bi se reći da on može više izgubiti, no zato ja imam jedinstvenu priliku i tko zna kad će mi se ukazati ovakva prilika da istodobno mogu postati prvak u dvije kategorije. Želim i taj drugi pojas i pripravan sam za njega.

Za Soldića se obično kaže da udara brzinom munje i snagom teškaša?

- Vjerujem u svoj boks i svoje kontre i izglede. Pokušat ću završiti borbu u svom stilu.

Čime će najviše prijetiti borac poput Kalidova, borilački virtuoz, okretan, koji je pobjeđivao i high-kickovima i gušenjima i u europske kaveze donio novu borilačku dimenziju?

- Nikad ne znate što suparnik donosi, no imam plan kako nadjačati i one koji mogu iznenaditi na svaki način. Osim u napadu, morat ću biti jako dobar i u obrani.

Kalidov je u posljednje četiri borbe tri puta pobijeđen. A Soldić kaže da u svojim pripremama nije radio ništa novo.

- Jedina je novost što sam mogao malo više jesti nego prije pa se osjećam snažnijim.

Koliko presudan može biti veći kondicijski kapacitet 15 godina mlađeg borca?

- Sve mora biti na najvišoj razini. I kondicija, i snaga, i psiha.

Dio povijesti KSW-a

S obzirom na to da je oženjen Poljakinjom, da se obiteljski skrasio u Poljskoj i da ima poljsku putovnicu, Kalidov će u dvorani s 14 tisuća mjesta zasigurno imati prednost domaćeg terena.

- Gdje god dođem, ja sam gost, a tako će biti i ovaj put. Cijela arena navijat će za njega, ali naviknuo sam se na to. Ovo je borba za ljubitelje MMA i ponosim se što ću biti dijelom povijesti KSW-a - zaključio je uoči najveće borbe u svojoj karijeri Hrvat za kojeg i njegov slavni suparnik kaže da je rijedak borac koji je izvan borilišta tako tih i skroman, a u kavezu se pretvara u zvijer.