Hrvatski reprezentativac odbio igrati u finalu turnira zbog Zorana Mamića: 'Ova scena nije normalna'

Drugo izdanje humanitarnog malonogometnog turnira Četiri kafića ispunilo je očekivanja organizatora i mnogobrojnih gledatelja koji su napunili Gradsku dvoranu u Ljubuškom. Na turniru su nastupile momčadi Akademia Sport Bar, CB Bell Ami, CB Sirius i CB Refugio, a sav prihod od ulaznica, tombole, prodaje hrane i pića i lutrije s dresovima namjenjen je izgradnji senzornog parka za djecu s posebnim potrebama, kao i za izgradnju kuće za obitelj Dedić kojoj je u nedavnoj eksploziji plinske boce izgorjela kuća.

Za momčad Siriusa nastupio je bjegunac od hrvatskog pravosuđa te nekadašnji trener i sportski direktor Dinama Zoran Mamić, što je izazvalo brojne polemike u Ljubuškom, a neki od igrača protivničkih momčadi nisu željeli igrati protiv njega, smatrali su kako čovjeku poput njega nije mjesto na turniru humanitarnog karaktera. Međutim, vlasnik Siriusa je bio ustrajan pa su zbog toga finalni susret odbili igrati Jerko Marinić Kragić, bivši malonogometni reprezentativac Nikola Tomičić i Josip Božinović, dok je bivši trener Hajduka Mislav Karoglan ostao na klupi i u civilu podržavao suigrače.

- Uvijek se odazivam humanitarnim akcijama, ovo je predivna stvar i došao sam unatoč snježnom nevremenu pomoći skupiti sredstva za djecu kojoj su ona prijeko potrebna. Na koncu me dočeka scena koja nije normalna, dočeka me bjegunac od hrvatskog pravosuđa, malo je ružno i što se mene tiče to je razlog zbog kojeg nisam nastupio u finalu, zbog svojih uvjerenja. Krivo mi je, ali dok takvi ljudi ovdje slobodno šeću i mogu igrati humanitarne turnire ja neću bio toga, polufinale sam odigrao, ali u finalu sam navijao s tribina za svoju ekipu - rekao je za Dalmatinski portal hrvatski vaterpolo reprezentativac i igrač splitskog Jadrana Jerko Marinić Kragić.