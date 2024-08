Hrvatska senzacija opet je šokirala sve. Predsjednik Saveza: 'Znate li što sam joj dopustio?'

Sara Kolak plasirala se u finale bacanja koplja na Olimpijskim igrama u Parizu. To je rezultat koji gotovo nitko nije očekivao s obzirom na njezinu trenutnu formu. Uostalom, došla je u Pariz zahvaljujući rejtingu, odnosno bodovima koje je skupljala ove sezone na različitim međunarodnim mitinzima. Nakon pet godina, početkom lipnja izborila je konačno jedno finale – na Europskom prvenstvu u Rimu, gdje je na kraju završila na 11. mjestu. Posljednji veliki rezultat dogodio se na Svjetskom prvenstvu u Dohi 2019. godine kada je osvojila sedmo mjesto.

Sara je bila senzacija Igara u Riju, njezino zlato proglašeno je kao najveće iznenađenje u svim sportovima. Priprema li to Sara u subotu navečer još jedno iznenađenje? Nakon prvog hica nije bila ni blizu finala. Njezino koplje zaustavilo se na 54,04 metra. A onda je došla druga serija i koplje je poletjelo do 64,57 metara. To je za nešto više od dva i pol metra dulje od zadane norme, a ujedno je za 5,68 metara prebacila svoj dosadašnji najbolji rezultat sezone. Bolja je od Kolak u kvalifikacijama bila samo Poljakinja Maria Andrejczyk sa 65.52 metra.

– Sretna sam, ali treba se sada smiriti. Prvi hitac bio je klasika, to se zna dogoditi, ali drugi sam napadala i napravila svoje. Jednostavno sam bacila s potpunom slobodom. Kad sam ušla na stadion i čula publiku, rekla sam: Nema šanse da ovo gledam preko televizije, ovo je vrh – rekla je Kolak nakon nastupa.

Finale bacanja koplja na programu je tek u subotu od 19.40 sati.

– Puni stadion me dodatno motivira, a i spremna sam. Sad se treba isključiti, odmoriti, malo trenirati i spremiti za finale – zaključila je Sara.

Hrvatska atletika za sada se može pohvaliti s tri finala i jednom medaljom, Sandre Elkasević u bacanju diska. Filip Pravdica bio je deveti u finalu dalja, a sada nas je sve ugodno iznenadila i Sara Kolak.

– Iskreno, nisam vjerovao da Sara može baciti preko 64 metra. Vjerovao sam da može baciti oko kvalifikacijske norme, negdje oko 60, 61 metar. Neke svoje hice slala mi je mobitelom nakon treninga i vidio sam da je to dobro izgledalo. Na kraju krajeva, dopustio sam da njezin dečko, koji joj je ujedno trener, bude uz nju u Parizu. Zašto? Zato što je ona olimpijska pobjednica i to će zauvijek ostati – rekao je Ivan Veštić, predsjednik Hrvatskog atletskog saveza.