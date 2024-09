Hrvatska primila osam golova od Brazila: 'Nije sramota, daleko su ispred nas'

U susretu 2. kola B skupine Svjetskog futsalskog prvenstva u Uzbekistanu, hrvatska reprezentacija je izgubila od Brazila s čak 1:8 upisavši i drugi poraz. Nakon što je u prvom kolu izgubila od Tajlanda s 1:2, hrvatska reprezentacija je u drugom kolu upisala težak poraz od bivših svjetskih prvaka Brazila s 1:8 udaljivši se od plasmana u osminu finala.

Izbornik Marinko Mavrović i kapetan Dario Marinović podijelili su svoje dojmove nakon poraza Hrvatske.

Marinko Mavrović je rekao:

- Brazil je klasa za sebe, stvarno su odlični. Bili smo stvarno dobri 15 minuta, u egalu, ali poremetila nas je sudačka odluka o crvenom kartonu. Nismo si smjeli dozvoliti da do poluvremena bude 4:1, Brazil je previše kvalitetan da to ne bi odradio do kraja, no naša reakcija u drugom poluvremenu nije bila dobra. Taj mentalitet moramo mijenjati, ne smije završiti ovako kako je završilo. Igrači su dali sve od sebe, teško je igrati ovakvu utakmicu nakon poraza od Tajlanda, ali glava nije bila kako treba. Sada treba odraditi utakmicu protiv Kube i otvoriti si prostor za prolaz skupine. Vidjet ćemo nakon završetka drugog kola kakve su nam šanse i koji nam rezultat treba, a moramo odigrati maksimalno.

Dario Marinović je izjavio:

- Brazil je pokazao da je daleko ispred nas i da im ne možemo parirati. Držali smo se 15 minuta dok se nisu razigrali, činilo se da bismo nešto i mogli no ovo je realno stanje, oni su svijet za sebe. Nije sramota, treba nastaviti raditi da bismo im se približili, treba nam ovo biti motiv za dalje. Dosta je kalkulacija za zadnje kolo, treba pobijediti Kubu s visokom razlikom. Idemo se nadati, vjerujem da ćemo imati šansu. Moj pogodak protiv Brazila bit će lijepa uspomena, to ću pamtiti cijeli život, za par godina sigurno će mi biti drago.

U posljednjem kolu, 20. rujna Brazil i Tajland će u međusobnom susretu igrati za "jedinicu", dok će Hrvatska protiv Kube loviti uvjerljivu pobjedu kako bi prošla dalje kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane ekipe. Podsjećamo, u osminu finala plasirat će se po dvije najbolje ekipe iz svake od šest skupina, te četiri najbolja trećeplasirana.