Težak poraz Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Brazilci su nam zabili osam golova

U susretu 2. kola B skupine Svjetskog futsalskog prvenstva u Uzbekistanu, hrvatska reprezentacija je izgubila od Brazila sa čak 1-8 (1-4) upisavši i drugi poraz. Nakon što je u prvom kolu izgubila od Tajlanda sa 1-2, hrvatska reprezentacija je u drugom kolu upisala težak poraz od bivših svjetskih prvaka Brazila sa 1-8 udaljivši se od plasmana u osminu finala. Odabranici izbornika Marinka Mavrovića dobro su se držali do 12. minute kada je Pito sjajno pogodio sa 10 metara. Hrvatska je tri minute kasnije uspjela izjednačiti. Duje Kustura je uposlio Daria Marinovića koji je izašao ispred golmana Williama i lijepo pogodio za 1-1.

Nažalost, bilo je to sve što je hrvatska vrsta pokazala. U 17. minuti Brazil stiže do nove prednosti. Marko Kuraja je dobio crveni karton zbog udaranja brazilskog igrača laktom u lice, a kako je to bio šesti akumulirani prekršaj, Brazil je dobio slobodni udarac sa 10 metara. Dyego je sjajno pucao pogodivši za 2-1. Samo mninutu kasnije Jurlina je izgubio loptu, Marcel se sjurio prema golu rutinski pogodivši za 3-1. Do kraja poluvremena među strijelce se upisao i Neguinho.

"Potop" hrvatske reprezentacije nastavio se i u nastavku. Marcel je u 24. pogodio za 5-1, da bi samo minutu kasnije Pito bio strijelac i šestog gola za "Selecao". U 29. minuti Arthur je pogodio za 7-1, a konačnih 8-1 postavio je Rafa Santos u 37. minuti. Najbliže golu u nastavku Hrvatska je bila u 31. minuti kada je Kristian Čekol pogodio vratnicu.

GALERIJA Razočarenje, tuga i utješni zagrljaji. Fotografije pričaju sve emocije s terena nakon utakmice s Italijom

Brazil je ovom pobjedom osigurao prolaz, baš kao i Tajland koji je pobijedio Kubu sa 10-5 upisavši također, drugu pobjedu. Po dva gola zabili su Thueanklang (13:58, 25:49), Praphaphan (28:03, 28:32) i Osamanmusa (28:57, 36:07), a među strijelce su se upisali i Aransanyalak Goal (5:10),Jungwongsuk (11:57), Chaemcharoen (31:21) i Phalaphruek (38:13). Za Kubu su strijelci bili Valiente (3:48), Morejon (15:10, 36:42),Cotilla (15:18) i Martinez (29:20).

U posljednjem kolu, 20. rujna Brazil i Tajland će u međusobnom susretu igrati za "jedinicu", dok će Hrvatska protiv Kube loviti uvjerljivu pobjedu kako bi prošla dalje kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane ekipe. Podsjećamo, u osminu finala plasirat će se po dvije najbolje ekipe iz svake od šest skupina, te četiri najbolja trećeplasirana.

VIDEO Nevjerojatna brojka: Luka Modrić uskoro će ući u društvo u koje ulaze rijetki i samo najveći