Hrvati će napuniti najveći stadion u istočnoj Njemačkoj! Stadion 'sto tisuća' premalen je za vatrene

Ispred hrvatske nogometne reprezentacije trenutak je istine. U večerašnjem susretu protiv Italije u Leipzigu, "Vatreni" će tražiti pobjedu koja bi ih odvela u osminu finala. Za osvajače srebra i bronce s posljednja dva Svjetska prvenstva sve je jasno, pobjeda im gotovo sigurno produžuje ostanak u Njemačkoj, sve ostalo je samo teorija. Zlatko Dalić je više puta naglasio kako su "Vatreni" oduševljeni podrškom koju imaju u Njemačkoj.

"Više od 100.000 navijača hoda za nama po Njemačkoj," istaknuo je hrvatski strateg. "Vatreni" će upravo na stadionu "sto tisuća" loviti tri boda za plasman u osminu finala. Dalićevi odabranici će bodove spasa tražiti na Red Bull Areni, najvećem nogometnom stadionu u istočnoj Njemačkoj. Stadion je izgrađen 2004. godine na mjestu starog "Zentralstadiona" koji je s kapacitetom od 100.000 gledatelja bio jedan od najvećih stadiona u Europi.

Nova i moderna Red Bull Arena je sjajan spoj starog i novog. Visoki zidovi koji okružuju novi stadion ostaci su nekadašnjeg središnjeg stadiona, poznatog i kako "stadion sto tisuća". Kamen temeljac za novi stadion položen je 2000. na zajedničkoj ceremoniji u povodu 100. obljetnice osnutka Njemačkog nogometnog saveza (DFB) upravo u Leipzigu. DFB je osnovan 28. siječnja 1900. u Leipzigu. U današnjoj ulici Büttnerstrasse se nalazi spomen ploča koja podsjeća na taj povijesni trenutak. Danas je sjedište DFB-a u Frankfurtu na Majni.

Tijekom EURO-a gradske vlasti Leipziga su donijele odluku da se oko stadiona neće moći parkirati, izuzev službenih osoba. Automobili će se moći ostaviti na velikim parkiralištima na rubu grada, odakle će se javnim prijevozom dolaziti do grada.

Stadion se nalazi u "srcu Leipziga" i do njega se može lagano doći pješice ili tramvajima. Tako se od glavnog kolodvora do stadiona može doći za samo 10-15 minuta. RB Arena se često koristi i za koncerte, tako su u Leipzigu svirali Bruce Springsteen, Coldplay, Depcehe Mode, AC/DC, Paul McCartney..... Springsteen je ovdje "prašio" "Glory Days" i "No Surrender", nadamo se kako će večeras i "Vatreni" imati svoje "dane slave".

