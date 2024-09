Hrvat postao zvijezda u Africi, sada je preuzeo jednu od najmanjih država

Slavonskobrodski nogometni trener, 58-godišnji Zdravko Logarušić, preuzeo je reprezentaciju Eswatinija, 155. na Fifinoj ljestvici, države u južnoj Africi. Logarušić nam se javio iz glavnoga grada Mbabanea netom nakon što je i formalno preuzeo izborničku dužnost.

- Eswatini je državica površinom nešto manja od Slovenije, ima 1.2 milijuna stanovnika. Pozvali su me za izbornika zbog nekih mojih trenerskih uspjeha u Africi, sve smo riješili u dva dana. Moj prvi zadatak bit će utakmice kvalifikacija za Afričko prvenstvo, na koje se Eswatini nikada nije bio plasirao. U skupini smo s Malijem, Mozambikom i Gvinejom Bisao. U četvrtak igramo u gostima s Gvinejom Bisao, do koje ćemo putovati 24 sata, nekim okolnim putevima, preko Južne Afrike, Toga i Senegala. Bit će to interesantno putovanje – kazao nam je Logarušić i dodao:

- Eswatini mi je treća reprezentacija koju ću voditi na afričkom kontinentu, nakon Sudana i Zimbabvea, što me čini ponosnim jer nema puno naših trenera koji su vodili tri reprezentacije.

Logarušić je prije dolaska u Eswatini bio trener kluba iz Saudijske Arabije, Al Batina, a prije toga imao je niz klupskih angažmana u afričkim zemljama: Gani (u tri navrata), Keniji (u tri navrata), Angoli i Tanzaniji.

Kraljevina Eswatini je inače bivši Swazi i jedna je od najmanjih afričkih država.