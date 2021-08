Hrvat pet godina proveo u Kini i ostvario uspjeh, ali poručuje: Želim se vratiti

Otkako je prije neki dan osvojio drugo olimpijsko zlato, mnogi kineskog stolnotenisača Ma Longa smatraju za najvećim igračem svih vremena. Uostalom, “Diktator” je, a tako ga zovu u stolnoteniskom svijetu, i trostruki svjetski prvak (2015., 2017. i 2019.) pa ako Kinezi tako kažu, a oni dominiraju ovim sportom poput nijedne druge zemlje u bilo kojem sportu, onda im je treba vjerovati.

Slučajno završio u Kini

I dok su svi najveći uspjesi kineskog velemajstora celuloidne loptice ljubiteljima sporta poznati, malo je poznato da je u neke od njegovih medalja, pa tako i ovu posljednju, ugrađeno i hrvatsko znanje. Naime, Ma Longov kondicijski trener je 36-godišnji Slavonac i zove se Tomislav Stepić, kineziolog koji se dokazivao u hrvatskom nogometu da bi na koncu završio u timu velikog šampiona.

– San jednog kondicijskog trenera postao je java – bila je prva Tomislavova reakcija nakon čega nam je pojasnio kako je on uopće dospio u Kinu.

– Već 2016. stupio sam u kontakt s kineskom agencijom koja je u tom trenutku imala ugovor s njihovim nacionalnim olimpijskim odborom o angažmanu i distribuciji stranih kondicijskih trenera i fizioterapeuta u njihove olimpijske timove.

Eh, sad, pitanje koje se nama najprije nameće jest zašto bi takva sportska velesila uopće uvozila kondicijske trenere?

– U toj branši su nešto slabiji, edukacija im nije na razini kao u zapadnom svijetu. Oni imaju svoje tradicionalne poglede na taj dio od kojih im se teško odmaknuti i onda ne napreduju. A kondicijska priprema danas je znanost s pomoću koje se može stvoriti razlika. No kako se oni u svemu razvijaju, tako će zacijelo i u tome. Ono što nemaju, oni prekopiraju i budu top, tako da mi se čini da će nas ubuduće sve manje angažirati. Ista stvar je i s fizioterapijom. Oni se drže svoje tradicionalne medicine kojom se neke stvari ne mogu riješiti i odličan fizioterapeut može biti učinkovitiji u pojedinim situacijama.

Nakon dolaska u Kinu, nije Tomislava odmah dopao rad u stolnoteniskom olimpijskom timu.

– Najprije sam deset mjeseci radio u timu svjetskog prvaka u jedrenju na dasci, no onda je moja agencija izgubila ugovor s njima, pa su me preporučili stolnoteniskoj reprezentaciji. Kako se Ma Long tada vraćao nakon neke ozljede, počeo sam i s njim raditi, a na koncu se to odvijalo od prosinca 2017. pa sve do prije desetak dana. Kad mi je istekao ugovor s agencijom, potpisao sam izravan ugovor s njihovim stolnoteniskim savezom i prioritet je bio raditi s Ma Longom individualno.

Iz protuepidemijskih razloga, odnosno odluke MOO-a o kresanju pratećeg osoblja, Tomislav u Tokiju nije bio.

– Mogao sam ja reći Ma Longu da na tome insistira, no vidio sam da je velika restrikcija u broju ljudi u delegaciji pa nisam išao za tim. Uostalom, ja sam svoj posao obavio do njegova odlaska u Tokio pa sam krenuo za Zagreb. U Kini sam bio cijelo vrijeme, od 2016. do 2021., uz pandemijsku pauzu u 2020. godini. No i tada smo bili u kontaktu, slao sam mu programe vježbi.

Budući da je Ma Long prije bio na glasu kao igrač kojemu je kondicijska sprema slabija strana, što je to hrvatski trener učinio da tako ne bude?

– Ubacili smo neke stvari koje on prije nije radio i koje su imale transformacijskih efekata. Prije svega bile su to vježbe reakcije koje prije nije radio na takav način. No najvažnija je njegova kvaliteta, on je tehničko-taktički genij, a ja sam mu samo pomogao da ostane na najvišoj razini.

A na najvišoj razini je i Ma Longova popularnost u Kini. S obzirom na to da je riječ o nacionalnom sportu u kojem Kina dominira u svijetu kao ni u jednom drugom (od 39 olimpijskih zlata 35 je njihovih), on je ovog časa vjerojatno i najpopularniji kineski sportaš.

Povratak u hrvatski nogomet

– On je doista velika zvijezda, stalno je na televiziji, kako zbog svojih sportskih uspjeha, tako i kao zvijezda brojnih reklama. Mislim da je uoči ovih Igara snimio pet-šest reklama. Rekao bih da u Pekingu ne može normalno živjeti. Kada smo u nekom manjem kineskom gradu, a to vam je za kineske prilike recimo neki grad od sedam milijuna stanovnika, onda možda i može proći neprimijećen ako nabije šiltericu na glavu.

S obzirom na to da mu ugovor istječe krajem kolovoza, hoće li se ta suradnja nastaviti?

– Na temelju ovog rezultata moguće je da ćemo produljiti suradnju, no ja bih se volio vratiti u hrvatski nogomet, tu gdje sam radio. A najviše sam radio u Cibaliji, šest godina, ali i individualno s nogometašima poput Uremovića, Ćalea, Filipovića, Mitrovića...

