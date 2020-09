Hrvat ih dobro pozna: Mađari su tri koplja iznad nas, a Fradi je bliži pobjedi od Dinama

Nogometaši Dinama danas u Budimpešti na Groupama Areni u trećem pretkolu Lige prvaka neće imati ni približno jednostavan zadatak kakav su imali prošle godine. Njihov suparnik Ferencváros znatno je bolja momčad od one koju su plavi lani usred Budimpešte uvjerljivo pobijedili s 4:0 pa će momčad Zorana Mamića u utakmicu morati ući sa znatnim oprezom.

U odnosu na prošlu sezonu nisu izgubili nijednog stožernog igrača, a u svoje su redove doveli nekoliko hvalevrijednih pojačanja. Jedan dio kupnje obavili su baš u Zagrebu – za 1,8 milijuna eura iz Lokomotive je stigao sjajan polivalentni ofenzivni veznjak Myrto Uzuni, a za milijun eura baš je iz Dinama došao mladi centarfor Roko Baturina. Osim toga, strateg Fradija Sergej Rebrov iz Šahtara je doveo desnog krilnog napadača Oleksandra Zubkova, a pristigao je i stoper iz BiH Adnan Kovačević iz Kielcea te francuski veznjak Aissa Laïdouni iz rumunjskog Voluntarija.

Jako puno ulažu

Nešto više o rastu i razvoju Ferencvárosa zna Antonio Perošević (28), bivši napadač Osijeka koji je od prošle sezone član Újpesta, inače velikog rivala Ferencvárosa. Također, Perošević je bio i član Puskás Akadémije, još jednog mađarskog prvoligaša. Na kraju prošle sezone Perošević je odigrao 62 minute protiv Ferencvárosa u velikom derbiju u kojem su Fradi slavili 1:0.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL 12.08.2017., Zagreb., stadion u Kranjcevicevoj ulici, Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 05. kolo, NK Lokomotiva - NK Osijek. Antonio Perosevic. Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL

– Ovdje u Mađarskoj najveći je derbi Újpest – Ferencváros. U smislu atmosfere bila je to sjajna utakmica, taman su nakon prvog perioda karantene u Mađarskoj vratili gledatelje i na tribinama je bilo 25 tisuća ljudi. Bio je užitak igrati. Što se tiče same utakmice, baš je vidljivo da su bolja momčad od nas. Stvarno imaju kvalitetu i lagano se dižu iz godine u godinu. Dovode odlične igrače i ulažu u momčad. Ma Ferencváros je uvjerljivo najjača momčad u Mađarskoj. To je slično kao i Dinamo u Hrvatskoj, velika je razlika u kvaliteti između njih i ostalih klubova poput Videotona, nas i drugih.

Baš je uoči ovog današnjeg okršaja bilo prikladno pitati Peroševića kako doživljava razliku između mađarske i hrvatske prve lige.

– Razgovarao sam s Grezdom o toj usporedbi neki dan. Glupo mi je reći da su oni bolji jer smo mi puno talentiraniji kao nogometna nacija, ali mislim da u Hrvatskoj jači taj individualni talent nogometaša, dok je u Mađarskoj jača taktička priprema cijele momčadi. Mađarska liga puno je agresivnija, puno je veći fokus na obrani i puno se bliže stoji suparničkom igraču u fazi obrane – objašnjava Perošević, koji se nadovezao i na ostale važne faktore u usporedbi:

– Kad gledamo organizaciju, terene, uvjete i plaćanje igrača, mi smo tri koplja iza Mađara. U Ferencvárosu i Videotonu igrači imaju plaće kao u Dinamu, a u ovim ostalim klubovima puno veće nego u našim ostalim klubovima. Orbán je puno uložio i mađarski nogomet ide uzlaznom putanjom – kaže Perošević.

Video - Slavlje igrača Dinama u Cluju

Navijat ću za plave

U novoj sezoni Antonio je malo morao pričekati, ali već u prvom nastupu ostavio je trag. Njegov Újpest doma je izgubio 4:2 protiv Kisvárde, no Hrvat je zabio oba pogotka za svoju momčad.

– Prošle sezone imao sam puno problema s ozljedama, a ove sam se uspio dobro pripremiti. Prve tri utakmice nisam igrao jer sam morao riješiti neke detalje oko ugovora, a sad sam u subotu prvi put zaigrao i jako sam zadovoljan. Trener mi je dao ulogu koja mi puno više odgovara i eto, došla su ta dva gola.

Što se tiče predviđanja današnjeg ogleda, bivši napadač Osijeka nije siguran tko će proći dalje, ali zna za koga će navijati.

– Sad sam baš razgovarao s prijateljima o tome da je Ferencváros bliži pobjedi nego Dinamo. Naravno, Dinamo je već postao veliko europsko ime, nešto kao Šahtar, i u svakoj europskoj utakmici ima šanse, ali Ferencváros je puno bolji od one momčadi koju je Dinamo lani pobijedio s 4:0. Bit će to jako teška utakmica za Dinamo, ali naravno da ću navijati za naše, za Hrvate.