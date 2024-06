Hrgović sad može još više žaliti: Usik odustao od IBF naslova svjetskog prvaka!

ŽIVOTNA PRIČA

Posebna osoba Filipa Hrgovića je gladna spavala po vagonima, a Hrvat jedno proročanstvo ne zaboravlja

– Kada god bih čuo priče o boksu, to je u meni budilo duboko poštovanje prema svim njegovim protagonistima. Sin jednog našeg obiteljskog prijatelja bio je boksač, nije čak bio ni prvak Hrvatske, no ja sam u njega gledao kao u Boga. Meni je to tada bilo nešto sveto. A moji su mi govorili da ne idem u boks, da će me menadžeri izvarati, da ću ja primati batine, a da će oni na meni zarađivati novac. Govorili su mi da će me opljačkati i da ću završiti na ulici.