Hoće li odbiti Hrvatsku? Otkriveno koga je zvao Davor Šuker!

Ofenzivni veznjak Matko Miljević ima 19 godina, igra za Argentinos Juniors i za njega se bore tri reprezentacije među kojima je i hrvatska.

Miljević je rođen u Miamiju, roditelji su mu Argentinci, a djed iz Hrvatske pa tako može birati hoće li igrati za našu reprezentaciju, Argentinu ili SAD.

U priču se uključio HNS koji je pokazao interes, a mladi nogometaš kaže da ga je zvao i predsjednik saveza Davor Šuker.

- Zovu me svaki dan i inzistiraju. U početku nisam baš dobro znao tko je Davor, no potražio sam na internetu i saznao da je bio fantastična devetka, golgeter na Svjetskom prvenstvu - rekao je Miljević za La Nacion.

Još nije odlučio, kaže.

- Puno razmišljam o Hrvatsku jer je moj djed iz te države i htio je da zaigram tamo. No, iskreno, još nisam 'načisto'. Odluka je 100 posto moja, ali još sam mlad i želim o tome razgovarati s roditeljima.

Djed mu je emigrirao nakon završetka Drugog svjetskog rata i uspostave druge Jugoslavije.

- On se borio u Drugom svjetskom ratu. Kasnije je brodom došao u Argentinu. Uputio mi je svoje posljednje riječi prije nego je umro. Bio mi je i ostao veliki primjer jer je izašao iz rata no uvijek gledao s optimizmom na život. Vjerujem u Boga, a svog djeda uvijek imam pred sobom, u svakom aspektu. Vodio me je te mi usadio životne vrijednosti zajedno s mojim roditeljima i bakom - rekao je Miljević.