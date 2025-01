Doznali smo detalje priče o Livajinom povratku u reprezentaciju

Marko Livaja potreban je hrvatskoj reprezentaciji, ne skriva to ni izbornik Zlatko Dalić koji je više puta naglasio kako su Hajdukovom napadaču vrata reprezentacije uvijek otvorena’. A čini se da bi ih Livaja uskoro mogao opet otvoriti. Nagovijestio je to porukom sa priprema iz Španjolske gdje je vrlo odmjereno komentirao odnos sa Zlatkom Dalićem, unatoč činjenici da mu se nije javio na telefon kad ga je izvornik zvao, par mjeseci nakon incidenta koji je inicirao odlazak najboljeg igrača HNL-a iz nacionalne momčadi.

Bilo je tu ljutnje zbog situacije na Rujevici kada su Livaju tijekom treninga reprezentacije s tribina pojedinci zasuli teškim uvredama, bilo je sigurno i poneštoi ogorčenosti jer je Hajdukovac očekivao veću podršku vrhuške hrvatskog nogometa, posebno je uvrede već ttadicionalno trpi diljem travnjaka HNL-a.. to mu u prvenstvu ne predstavlja problem niti mu stvara pritisak, pa će i sam provocirati suparničke navijače, primjerice Na Rujevici kada je s megafonom poveo poznatu Torcidinu pjesmu o ‘frezija, traktorima i seoskim putevima', posvećenu Funcutima.

No kada je riječi o reprezentaciji Livaja promišlja drugačije. I to je bez uvijanja kazao, jer reprezentacija bi trebala biti iznad klupskih boja. Primajući nagradu za najboljeg igrača lige, jučer je otvoreno kazao da želi opet igrati za Hrvatsku i da je razgovarao s predsjednikom Saveza Marijanom Kustićem. Nije želio govoriti o detaljima, no kako Večernji list doznaje, Livaja i Kustić u stalnoj su komunikaciji, nije riječ o jednom pozivu.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić s kojim smo jutros razgovarali ostao je zakopčan o ovoj temi. Ponovio ie samo ono što se dobro zna - igrače za reprezentaciju bira i otpisuje samo njezin šef, Zlatko Dalić koji je to u svom mandatu dokazao te iza svojih odluka stoji i za njih odgovara.

Izbornik o ovoj temi javno ne želi govoriti jer prije bilo kakve odluke prvo mora odraditi razgovore s Livajom.

- On je potreban Hrvatskoj s obzirom na to kako igra i koliku kvalitetu posjeduje, ponovio je Dalić, koji nikada nije odbacio Livaju na način kako se to prikazivalo u medijima i javnosti.

No, prije pompoznih najava i odluka izbornik će se sigurno konzultirati i sa svojim suradnicima kao i ostalim igračima reprezentacije kojima Livajina odluka da napusti momčad u trenucima kad su ga trebali, nije najbolje sjela. Odluku će na koncu donijeti izbornik, a ne predsjednik Saveza. O Livajinom povratku sigurno će se razgovarati u dogledno vrijeme, posebno nakon što je hajdukovac napravio prvi korak i poslao signal da je spreman podrediti se ekipi.

Podsjetimo, Hrvatska se u lipnju 2023. pripremala u Rijeci za završnicu Lige nacija, kada se dogodio incident na tribini, a Livaja je sutradan otišao iz reprezentacije. Propustio je susrete sa Nizozemskom i Španjolskom, a Dalić ga nije zvao ni za utakmicu s Latvijom u rujnu kako bi izbjegao moguće sukobe i osigurao reprezentaciji potreban mir. Na popis ga je vratio u listopadu ali Livaja je dan prije okupljanja odlučio odustati od reprezentacije.

Po svemu sudeći, bila je to privremena odluka Livaje koji je spreman opet biti dio momčadi s kojom je igrao na SP-u i upisao se na listu strijelaca. No konačnu odluku donijet će jedini koji o tome odlučuje i prvi neovisni izbornik u povijesti reprezentacije.