ANKETA Treba li se Marko Livaja vratiti u hrvatsku reprezentaciju?

Imam želju i razgovarao sam s predsjednikom Saveza Kustićem. S njim sam se jedino čuo. On zna moje razmišljanje i dalje o toj temi ne bih ništa govorio. Pratim ih, želim im svu sreću i da naprave što bolje rezultate.

Riječi su to Marka Livaje koji je u intervjuu za tportal tako potvrdio da bi opet igrao za hrvatsku reprezentaciju. Podsjećamo, on se odlučio povući iz reprezentacije nakon incidenta na Rujevici. Tada ga je na treningu reprezentacije dio publike vrijeđao, a on je krenuo prema njima.

Livaja je u jučer u tradicionalnom izboru tportala izabran za najboljeg igrača lige. Osvojio je 90 bodova, Bruno Petković 74, a Martin Baturina 46 bodova.

