Harry Kane nakon remija s Amerikancima: Nije to bila naša najbolja izvedba

SAD i Engleska sinoć su u drugom kolu Svjetskog prvenstva u Kataru odigrale utakmicu bez golova. Evo izjava nakon toga susreta.

Harry Kane, engleski napadač:

"To sigurno nije bila naša najbolja izvedba. Zapravo smo imali dosta posjeda, malo je nedostajalo realizacije. Morali smo se boriti, oni su bili dobri, morate im dati respekt. Ali tako je to na Svjetskom prvenstvu, ne možete pobijediti svaku momčad. To što nismo primili gol je svakako dobra stvar. Sada smo u dobroj poziciji u skupini."

Gregg Berhalter, izbornik SAD-a:

"Obje su momčadi jedna drugoj zagorčavale život večeras. Svaki put kada na Svjetskom prvenstvu ne primite gol, to je dobra stvar. Naš posao još nije gotov, moramo pobijediti u utorak. S pet bodova idemo u osminu finala."

>> VIDEO: Dalić gospodski odgovorio izborniku Kanade koji kaže da će sj*ebati Hrvatsku: Mi pričamo na terenu!