Hajduku nedostaju još dva top igrača da bi se borio s Dinamom. A ne znam do kada će Rijeka moći izdržati...

Ponovno kreće borba u HNL-u za bodove, Dinamo će danas igrati u Puli protiv Istre. Za oba kluba igrao je Elvis Scoria, ali prije priče o tom današnjem susretu pitali smo ga za dojam o našoj reprezentaciji u utakmicama Lige nacija sa Škotskom i Poljskom.

– Dojam je dobar, promijenio se sustav igre i sigurno treba još malo vremena. Krenule su i kadrovske promjene već nakon Europskog prvenstva, a u posljednje su vrijeme te promjene još veće. Još bih malo ostavio otvorenim taj novi sustav reprezentacije, da se može po potrebi vratiti i na četiri u zadnjoj liniji. No proći ćemo skupinu i nakon toga je sve otvoreno, imamo iskusnog izbornika, Dalić je napravio ogromne uspjehe i ovoj reprezentaciji i dalje treba vjerovati, sve ide po planu – kazao nam je Elvis Scoria.

Hrvatska ima budućnost

Ovu zadnju utakmicu reprezentacije obilježili su Martin Baturina i Petar Sučić, a tek im je 20-21 godina, očito imamo budućnost?

– Ma kako ne bismo imali. Sučić pokazuje izuzetnu kvalitetu, ima igru ispred obrane, dobar tajming, zna doći naprijed, zabio je sjajan gol, prava majstorija, dečko je jako inteligentan, koliko znam, radni je igrač, voli raditi i učiti. A o Baturini je već sve puno puta rečeno, to je ogromna kvaliteta. Mislim da ga ne treba opterećivati, po meni mu je idealna pozicija polušpice, treba mu dati slobodu u igri.

Dobar je potez Dinama to što ih ljetos nije prodao iako je imao dobre ponude, no ipak je to bio nekakav rizik koji bi se mogao višestruko isplatiti?

– Meni i nije bilo realno da ih se proda jer po meni njih dvojica vrijede puno više od onih iznosa koji su se spominjali. Druga je stvar da ih se mora prodati, ali sad bi to bilo kontraproduktivno. Po današnjim parametrima, oni vrijede kudikamo više i mislim da zapravo za Dinamo i nije rizik kad je ponude odbio, rizik može biti samo u slučaju da se dogode ozljede – veli Scoria.

Vidjeli smo jedan Dinamo protiv Bayerna, a drugi Dinamo protiv Monaca, koji je pravi?

– Ne bih to tako gledao, komentirao sam utakmicu Bayerna i Dinama, dogodilo se da igrači Dinama u zadnjih pola sata više nisu bili u utakmici, predali su se i onda je sve otišlo u tom ružnom smjeru. Sigurno je to poraz o kojem će se pričati, koji će ostati upisan i uvijek će ostati u glavama. Protiv Monaca je to bilo drukčije, istina je kako su i teren i vremenski uvjeti dosta toga odredili. No Dinamo se znao tome prilagoditi, odigrao je hrabro i beskompromisno i bila bi to perfektna utakmica da nije bilo tih pucanja individualnih karika. Bila je to utakmica u kakvoj se teško ispušta 2:0 prednost i baš šteta za Dinamo.

Dinamo, vaš bivši klub, danas igra u Istri, s još jednim vašim bivšim klubom koji se, izgleda, stabilizirao.

– Istra je doista stabilna, ali priželjkujem iskorak. Bilo je puno ulaganja u klub i treba napraviti nekakav pomak. Trener Tramezzani radi dobar posao, iskusan je, Istra je taktički jako dobra i Dinamo danas može imati problema. No Istru vidim više, u borbi s Osijekom i Lokomotivom za zauzimanje od četvrtog do šestog mjesta.

Dva top igrača razlike

Čini se da bi i ovo prvenstvo moglo biti dosta neizvjesno, barem dok je Dinamo u Europi?

– Volio bih da bude neizvjesno, po meni je Hajduk dobar, ali mu fale još dva top igrača da bi se borio s Dinamom. A Rijeka je sad na sto posto "okretaja" i ne znam do kada će to moći držati. No bit će zanimljivo, a Dinamo u Europi ima svoje dvije utakmice istine, sa Salzburgom i Slovanom, suparnicima kakve je samo mogao poželjeti u ovom trenutku, to su baš protivnici po mjeri – zaključio je Elvis Scoria.

