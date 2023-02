'Hajduk vode neznalice koje će pokopati i Leku! Igraju sumnjivi tipovi, klub juri u bankrot'

Igor Štimac, bivši trofejni kapetan Hajduka, proslavljeni reprezentativac s više od stotinu utakmica odigranih u bijelom dresu, ali i sa bogatim trenerskim iskustvom u domaćem nogometu kao i na klupi Hrvatske, ne dolazi danas na Poljud. Utakmicu s Rijekom i bolan poraz gledao je na televiziji. Trenutačno je izbornik Indije, na put će za nekoliko dana, ali Hajduk je tema za koju se uvijek nađe vremena, a klub u koji je svojevremeno i uložio svoj novac danas smatra promašenim modelom. Grad je svoja prava prenio udruzi Naš Hajduk, novac od članarina se upisuje kao pozajmica, ali se u koncu slijeva Hajduku. Ono što je u to priči sporno sigurno nije model koji je Hajduk spasio od propasti i bankrota i koji se stalno unaprjeđuje. Sporno je što je osnivač Hajduka bila jezgra Torcide, pa su mnogi to nazvali ulicom.

Štimcu od početka model članstva nije primamljiv i tvrdi da je i na samom rubu zakona, No u modelu su kvarni ponajprije ljudi, pokazalo se to dosad više puta. Zbog njih Štimac ne gleda više utakmice na Poljudu.

– Zašto bih dolazio na Poljud? Da svojim dolaskom podržim ovo o čemu razgovaramo? Ne, gledam naš Hajduk na televiziji i lijem suze zbog toga što su napravili. To je veliki klub, ali vode ga ljudi koji ne stoje iza njegove budućnosti.

Pokopat će Ivana Leku

Kako ste doživjeli utakmicu?

– Potvrdilo se da neznalice vode klub. Predsjednik Lukša Jakobušić i suradnici mislili su da će Ivan Leko svojim znanjem, ostvarenim uspjesima i imenom koje je izgradio dosad riješiti sve probleme Hajduka i sve promašaje oko kadra koji su oni formirali. Od poluigrača se ne može stvoriti momčad koja će pjevati, kako se to kaže, kazao je Štimac pa u dahu nastavio:

– Čisti primjer je Sergej Jakirović. Damir Mišković doveo je dobrog trenera koji ima rezultate, iza njega je studiozan i dokazan rad, ali ključno je što je dobio autonomiju zajedno s trenerskim ugovorom. Dobio je priliku složiti momčad onako kako on to želi, da izabere igrače i potjera one koje ne želi. U kratko vrijeme promijenio je fizionomiju momčadi koja je na Poljudu preksinoć izgledala ozbiljno, vidjele su se jasne konture, ideja. Sve ono što u Hajduku nismo vidjeli. Jakirović je izabrao karakterne igrače. Tri dobra rezultata u nizu i može se puno napraviti i okrenuti sezona. No treba to napraviti, a Hajduk se koprca.

Ivan Leko nema igrače koji mu trebaju, ali nema ni puno vremena. Što može napraviti?

– Čini mi se da će Uprava Hajduka na čelu s Jakobušićem i njegovim direktorom nažalost pokopati Leku, onako kao što su pokopali Igora Tudora. Neznalice vode Hajduk, vidi se i na primjerima kako su potrošili trenere, a bilo je dobrih koji su prošli preko Poljuda. Oni misle da su dobri samo oni igrači koji primaju 500-600 tisuća godišnje plaće, umjesto da pronađu igrače s karakterom i mudima, a ne ove koji se prešetavaju terenom. Hajduku trebaju igrači s karakterom i mudima. Treba dovesti trenera kojemu će se dati odriješene ruke da rastjera sve te šetače tamo gdje im je mjesto. Leko je trebao sa svojom skautskom službom birati igrače za ovaj Hajduk, onda bi njegov dolazak imao smisla i onda bi za neke stvari bilo vremena. Ovako nema vremena, a čini mi se ni mogućnosti da od ovog kadra dobije pravi odgovor na svoje zahtjeve. Prijelazni rok ide kraju, a Hajdukova momčad puna je igrača sumnjivog karaktera i nekih drugih stvari. Da je Leko dobio odriješene ruke, mogao je stvoriti momčad za Europu. Sad je samo pitanje hoće li Jakobušić i ostali i njega potopiti skupa sa sobom.

Hajduk nikad gori

Što predviđate Jakobušiću?

– Pogledajte bilancu, ona sve govori. To je sve mazanje očiju. Hajduk je zreo za bankrot, o čemu mi pričamo. Od 58 tisuća članova nijedna kuna nije sjela na račun Hajduka. To je sekta, što je s milijun navijača koji ne žele biti članovi? Sve je pokazala odluka o prodaji karata samo za članove. Sad su to malo olabavili, ali jasno je da tu nema nikakvog narodnog kluba. Prodali su Stipu Biuka za sitniš. Pogledajte napadača Rijeke, njega će prodati za 25 milijuna eura. Hajduk za pet puta manji iznos budžeta može napraviti šampionsku momčad. Ova je najskuplja u povijesti, ali počiva samo na jednom igraču, Marku Livaji. Na kraju će opet biti ista pjesma, PR će sve ovo zamaskirati.

Kad će Hajduk opet biti prvi?

– Ovo je bila velika šansa, Dinamo nije u dobrom stanju, ali Hajduk nikad nije izgledao gore. Meni prigovaraju, upiru prstom, a ljudi koji ga sada vode izdali su povijest kluba. Evidentno je da postojeći kadar ne može do naslova, koga će oni pobijediti? Osim Livaje, tu još samo Krovinović nešto igra. Do titule se može kad klub budu vodili ljudi koji znaju nešto o nogometu – zaključio je Igor Štimac.