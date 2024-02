Hajduk će u Varaždinu imati domaćinsku atmosferu zbog invazije Torcide. Evo gdje gledati utakmicu

U STUDIJU VEČERNJEG

VIDEO Pranjić: Jakirović je konačno posložio Dinamo, ali Rijeka je prvi kandidat za naslov prvaka

– Jakiroviću nije bilo lako, trenerski posao je među težim stvarima koje sam radio u životu. No to su stvari zbog kojih živimo, a on je profesionalac. Pokazao je u Zrinjskom i u Rijeci da zna što želi od momčadi.