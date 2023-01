Gvardiol na pragu najvećeg transfera u povijesti! Iznos koji Španjolci nude ruši sve rekorde, ogroman novac smiješi se i Dinamu

U utrci za Joška Gvardiola bili su Chelsea, Manchester City i Real Madrid, a najbliži tome da prvi prođe kroz cilj sad je madridski Real. Naime, nakon što je Leipzig davno odbio Chelsea i 60 milijuna eura pa je londonski klub nedavno 'slučaj' podignuo na 80 milijuna eura, sad je iznos došao do 120 milijuna eura!

Nevjerojatan je to iznos koji je ponudio Real Madrid za bivšeg igrača Dinama i aktualnog igrača RB Leipziga i naše reprezentacije. Prema talijanskim medijima, predstavnici Reala i Leipziga dvaput se u sastali u posljednje vrijeme i navodno je dogovoren transfer od 120 milijuna eura koji bi bio plaćen u dvije rate od 60 milijuna. Doduše, Gvardiol bi više zarađivao u Chelseaju (devet milijuna eura godišnje), u madridskom gigantu imat će 'samo' šest milijuna, ali Joško želi u Real pa bi mogao zaigrati s Lukom Modrićem.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 17.12.2022., stadion Khalifa International, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, utakmica za trece mjesto, Hrvatska - Maroko. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Sve to sa zanimanjem prate u Dinamu jer bi takav transfer Gvardiola do vrha napunio plavu blagajnu. Naime, Leipzig je plavima platio 16 milijuna u startu te plaćao za svaki njegov nastup redovima plavih dok je bio na posudbi i transfer se popeo na 18,8 milijuna eura. No Dinamo ima pravo na 20 posto od zarade Leipziga u prodaji Gvardiola pa bi tako Dinamo mogao dobiti 20-ak milijuna eura i na Jošku ukupno zaraditi 39 milijuna eura!