Josip Šimunić: Gvardiol može doći u Modrićevu kategoriju, a imamo još jednog takvog igrača

Josipa Šimunića zatekli smo na odmoru u njegovoj Australiji, ali bez obzira na to, bivši hrvatski reprezentativac kao i uvijek bio je spreman za razgovor o nogometu. Ipak, za početak smo ga pitali kako je u Australiji.

– Ma uvijek mi je odlično tu iako bi bilo bolje da je malo bliže. Ovako moram putovati više od 24 sata, ali što je, tu je – kazao je Šimunić.

Zakinuli nas u Kataru

Kakva je situacija s koronom, Australci su lani bili poprilično rigorozni?

– Opustile su se mjere, sad nema nikakvih restrikcija.

Sad i Đoković može doći, našalili smo se.

– Istina, sad je i on tu, vrhunski je tenisač i želim mu da osvoji naslov – kazao je Šimunić.

Prebacili smo se na nogomet i zatražili komentar 2022. godine.

– Ma ocjena ne može biti bolja! Da ste mi prije godinu dana ponudili da se Hrvatska plasira na završni turnir Lige nacija i bude treća na svijetu, odmah bih to potpisao. Uspjesi koje radimo su fantastični, a moje je mišljenje da je za to najzaslužniji Zlatko Dalić. Naša nogometna vrsta i prije je bila dobra, ali on je to sve podigao na jednu razinu više. Sjajan je čovjek, veliki motivator i odličan strateg. Svima nam je vratio vjeru, ima odličan odnos s igračima i to se vidi na rezultatima. Hvala Bogu da ga imamo.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 28.12.2022., Zagreb - Europski trg, Nico's bar. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalic. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako vam se činilo Svjetsko prvenstvo u Kataru?

– Bilo je dobro, mogli smo vidjeti neke spektakularne utakmice, ali mene i dalje žulja onaj susret protiv Argentine i onaj jedanaesterac. Nije mi jasno zašto se tu nije gledao VAR. Taj isti sudac jednom prilikom je osam minuta gledao VAR i odlučivao o jedanaestercu, a sad – ništa! Ne znam tko je tu kriv, je li on ili ljudi u VAR sobi, ali po meni je to pogreška koja je usmjerila utakmicu. Ne želim umanjivati igre Argentine, drago mi je da je Messi osvojio naslov, ali ta situacija iz naše utakmice još me proganja.

Za Josipa nema sumnje, najbolji naš igrač i dalje je Luka Modrić.

– Luka je svjetski fenomen i zato sam ga u vašem izboru stavio na prvo mjesto. Po meni bi bio grijeh da ne kažem da je on najbolji. Čini mi se kao da igra sve bolje i bolje, a njegov pristup utakmicama i treninzima je fantastičan, on je vođa u punom smislu te riječi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Bili ste igrač, znate kako je teško nositi se s godinama, dokad on može igrati?

– Ma on može igrati dokad želi! On je svojim radom i treninzima sebe doveo u takvo stanje da može toliko trajati, a to je prava rijetkost. Inače igrači kad napune 30 godine jednostavno se malo zasite svega, već su dovoljno zaradili, stekli slavu, a godine ih stišću. Ali Luka se nije zasitio, još je gladan uspjeha! Da sam izbornik, nagovarao bih ga da ostane, jer sama njegova pojava na terenu puno znači i svim drugim igračima. Znate, u karijeri sam imao neke toliko dobre igrače za koje sam želio da igraju dokle god žele, čak bih i trčao za njih ako treba, samo da ostanu. Tako je i s Lukom Modrićem, ali s jednom ogromnom razlikom, a to je da on još uvijek itekako odradi svoj trkački posao, možda čak i najbolje na terenu.

Josip je oduševljen našim veznim redom jer trojica od prve četvorice u izboru su mu Modrić, Kovačić i Brozović, a vrlo visoko je i Majer.

– Kovačić je vrhunski igrač i drago mi je da je na ovom SP-u pokazao da polako preuzima konce u našoj igri. Možda su prije ljudi imali prevelika očekivanja od njega, nije mu bilo lako, ali sad pokazuje svu raskoš talenta. Većina veznih nogometaša u svijetu drži svoje pozicije, a Mateo je jedan od onih koji će vam gotovo uvijek napraviti višak igrača, a to puno znači za nas, to je pravo blago. Kad tu još dodate Brozovića, fantastičnog maratonca, imamo zaista veznu liniju kakvu bi svi poželjeli. Marcelo ima nogometnu inteligenciju, a sjajno se nadopunjava s Lukom i Mateom. Tu je još i Majer koji je budućnost, zaista vjerujem da je pred njim velika karijera. U Francuskoj, koja je vrlo teška, već se dokazao, a vjerujem da će biti još i bolji. Samo mu ne treba stavljati uteg nasljednika Luke Modrića, i to iz dva razloga: prvi je što ne igraju baš isto, a drugi je taj što se, uvjeren sam, novi Luka Modrić neće roditi sljedećih 100 godina!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 13.12.2022., stadion Lusail, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, polufinale, Hrvatska - Argentina. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

S Josipom smo već nekoliko puta razgovarali o Gvardiolu kojeg je i trenirao, već davno nam je najavio da je riječ o dragulju. Sad za Gvardiola znaju širom svijeta.

– To kako je s 20 godina odigrao Svjetsko prvenstvo za mene je na granici nemogućeg. Rekao sam nekoliko puta da je za mene on već sad najbolji branič kojeg je Hrvatska ikad imala, ali lako za to, za mene je on već sad najbolji stoper svijeta! Možda sam subjektivan, ali govorim vam ono što zaista mislim. U svakom slučaju je bio najbolji branič SP-a. Zaobiđu li ga ozljede, Joško bi mogao doći u ovu kategoriju u kojoj je Luka Modrić. A imamo još jednog sličnog igrača čije vrijeme tek dolazi, a to je Josip Šutalo. On je brz, zna igrati, dobro se postavlja... Imao je, nažalost, problema s ozljedom, ali kad se vrati u punu snagu, bit će odličan. Vjerujem da i njega čeka veliki transfer u budućnosti i da će biti temelj naše reprezentacije. Uz njega i Gvardiola mi se ne moramo bojati!

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL 12.02.2022., Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 23. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ne moramo se bojati ni kad naša vrata čuva Dominik Livaković. Je li po vama bio najbolji vratar SP-a?

– Livi je imao težak početak sezone, ali se dizao i uhvatio pravu formu na SP-u, time je pokazao da je pobjednik. On i vratar Maroka Bono za mene su bili najbolji na Mundijalu.

I Livaja je ostavio odličan dojam na Šimunića.

– To kako on igra u Hajduku je senzacionalno, kako drži konstantu. Moram priznati da nikad nisam vidio da se toliko toga vrti oko jednog igrača kao što je to slučaj kod njega. Drago mi je da je kvalitetu pokazao i u Kataru. Marko je baš dominantan u HNL-u, vratio je vjeru navijačima da Hajduk može osvojiti naslov prvaka.

Jakobušić dobro radi

Kako vidite rasplet HNL-a?

– Dinamo je favorit, tu nema dileme, ali baš bih volio da se Hajduk približi u toj borbi za naslov, da bude zanimljivo. Splićani su u Leki dobili jako dobrog trenera, a mislim da predsjednik Jakobušić od svog dolaska radi fantastičan posao. Vidjet ćemo hoće li Dinamo sad prodati neke igrače, i to bi mogao biti važan čimbenik u nastavku prvenstva.

Hoće li ove borbe za prevlast u Dinamu isto utjecati na momčad?

– Iskreno, ne znam što se to događa, znam samo ovo što pročitam u medijima, ali to sigurno neće utjecati na igrače i trenera Čačića, oni će svoj posao odraditi – zaključio je Šimunić.