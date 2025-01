Gordon Schilendfeld više nije nogometaš, sada ima novi posao: 'Divota je ovo što radim'

Jedan od članova žirija u prestižnom 53. Večernjakovu izboru nogometaša godine je odnedavni trener lidera drugoligaškog poretka u Hrvatskoj, Vukovara 1991, Gordon Schildenfeld. Čovjek s 29 nastupa za hrvatsku reprezentaciju i statusom prvotimca na Euru 2012. godine prvi put sudjeluje kao član Večernjakova žirija te se s oduševljenjem odazvao sudjelovati u glasanju. S 39-godišnjim Šibenčaninom razgovarali smo telefonski, prvenstveno o njegovu odabiru najboljih, ali i o nekim drugim, naravno, nogometnim temama.

Jasne prvoligaške ambicije

Dvije godine nakon što je objesio kopačke o klin, popularni Schifo je sjedanjem na klupu Vukovara prvi put preuzeo posao glavnog trenera u prvoj momčadi nekog kluba. Prije nego što se "bacimo" na njegov izbor najboljih deset hrvatskih nogometaša u 2024. godini, dotaknuli smo se kratko i njegove igračke, ali puno više trenerske karijere koja je u samim začecima.

– Jedina stvar koju mogu reći po pitanju igračke karijere je da sam uživao dok sam mogao i da nemam ni za čim žaliti. Mislim da sam imao uspješnu karijeru i da sam davao sve od sebe – rekao je Schifo pa se nadovezao pričom o svojem sadašnjem poslu:

– Divota mi je posao koji radim. Apsolutno se vidim u nogometu i jako mi se sviđa što radim. Mislim da sam stvoren za ovo. Naravno, bit će i dobrih i loših momenata, ali treba iz toga učiti i uživati u tome. Dok sam bio igrač, dolazio sam na treninge, utakmice i brinuo se samo o sebi, a sad moram biti na najvećem mogućem nivou svaki dan i da se taj nivo svaki dan osjeti među svim igračima u svlačionici. Za mene je dobro što sam bio takav karakter i dok sam bio igrač; dolazio bih prvi i odlazio bih zadnji ili predzadnji, pogotovo kad sam postao iskusniji. To da moraš biti svaki dan unutra sto posto i s maksimalnom koncentracijom, to mi je baš divno. Gušt mi je i uživanje u toj predanosti. Što se kaže, nema podočnjaka ili krmelja, nego puna motivacija i maksimalan rad. Ne vidim kako bi mi ovaj posao mogao dosaditi.

Schildenfeld je klupu Vukovara preuzeo prije mjesec i pol dana, točnije 19. studenog 2024., te je dosad na njoj odradio dvije utakmice; slavlje protiv Dubrave i remi kod Opatije. Vukovarci su lideri drugog ranga s 34 boda na kontu, isto koliko ima i drugoplasirana Opatija, a ambicije su vrlo jasne.

– Nije još bilo puno vremena, vodio sam momčad samo dva tjedna, i po meni smo to dobro odradili. Nije bilo puno mijenjanja, napravljene su samo neke manje korekcije. Dečki su odlično odradili ta dva derbija, najvažnije je bilo da se ostane na prvoj poziciji. Na prvi dojam je to svlačionica puna karakternih igrača i uživam ih trenirati. Ono što vidim je jako pozitivno, a planovi su ostali isti: probati ući u prvu ligu. U klubu su ljudi kojima apsolutno vjerujem i njihova priča me jako zainteresirala. Puno bolja je situacija danas nego prije jedne ili dvije sezone, ljudi koji rade u klubu su većinom ostali tu na okupu i stvorili iskustvo. Idemo cilj po cilj. Prvi cilj je ući u prvu ligu, a onda će apetiti rasti. Ako uđemo u prvu ligu, nećemo htjeti samo ostati u njoj nego i nešto više, barem sredinu ljestvice. Ali naravno, sve to mora ići polako, bez žurbe.

A na temu prvog ranga, prije potencijalnog ulaska među "velike dečke" iduće sezone, Schildenfeld je dao svoj osvrt na dosadašnji dio ove sezone HNL-a.

– Dinamo je upao u krizu, a Hajduk se dignuo. Rijeku nitko ne spominje za naslov prvaka. S trenerom Radomirom Đalovićem sam skupa bio na licencama i znam ga, mlad je i perspektivan. Rijeka je jedna atraktivna ekipa koja će, po mojem mišljenju, dati Hajduku borbu za naslov prvaka. No, hajdemo mi vidjeti što će Talijani napraviti. S jedne strane imamo Gattusa koji bi trebao nastaviti, ako ne i malo dignuti nivo, a s druge strane imamo Cannavara koji ispred sebe ima zadatak dignuti ekipu jer inače nema borbe za prvaka. Ipak, Dinamo je Dinamo. Ima iskustvo, kvalitetu i financije i ne vjerujem da može biti lošiji od ovoga, može biti samo bolji. Ovo je nešto najlošije što se moglo Dinamu dogoditi, gore bi bilo jedino nešto u rangu čuda, kao što je bilo ono ispadanje u "ligu za bedaka". Mislim da dolje više ne mogu.

U izboru za najboljeg hrvatskog nogometaša 2024. godine Schifo nije imao nikakve dvojbe.

– Luka je i dalje kvaliteta, osvaja sve živo i kad uzmemo u obzir te godine u kojima igra na takvoj razini, mislim da uopće nije upitno da je broj jedan. Još je kapetan i hrvatske reprezentacije i Real Madrida, ma bez ikakvog razmišljanja mi je osobno najbolji.

Baš kao što je to jučer kao član žirija učinio Dado Pršo, i Schildenfeld je na drugo i treće mjesto stavio hrvatske adute Manchester Cityja, Joška Gvardiola i Matea Kovačića.

– Gvardiol je odličan stoper koji igra u odličnom klubu. U redu, sada klupska situacija nije najbolja, ali s obzirom na njegove godine i kvalitetu koju je prikazivao, gledajući cijelu godinu, nemam dvojbe da je on na drugom mjestu. Odmah iza Gvardiola je Kovačić, čisto zato što je Gvardiol imao malo veću minutažu i važnost u Cityju ove godine, ali Kova mi je i dalje vrhunski igrač – uvijek bio i ostat će.

Livaja najbolji u HNL-u

Posebno je naš sugovornik ove sezone ostao impresioniran ofenzivnim veznjakom Real Sociedada Lukom Sučićem, koji se posebice ove godine promeće u sve važnijeg igrača hrvatske seniorske selekcije, a pruža vrlo dobre igre i u dresu Real Sociedada.

– Luka Sučić mi je baš fantastičan. S njegovom lijevom nogom i njegovim pregledom igre, uf, divota ga je gledati. Već sada radi razliku u reprezentaciji, a u klubu radi odlične stvari. Napravio je veliki transfer ove sezone i već se za iduću sezonu priča o nekim novim destinacijama. Za njega smatram da će biti jedan od najboljih hrvatskih nogometaša u budućnosti. Po mojem viđenju, uz Gvardiola je trenutačno naš najveći talent.

Marka Livaju stavili ste na peto mjesto. Dakle, po vama je on najbolji igrač HNL-a?

– Ma uvjerljivo najbolji igrač HNL-a. On radi odličan posao, vuče Hajduk i pokazuje karakter, odličan je lik i neka samo tako nastavi.

Na ostatku Schildenfeldova popisa se još nalaze Josip Stanišić, Martin Baturina, Ante Budimir i Dominik Livaković, a posebno je apostrofirao Stanišića i Budimira kao kandidate "ispod radara".

– Budimir i Stanišić su malo ispod radara, ali su obojica imala odličnu godinu. Budimir trpa u Španjolskoj i već se godinama dokazuje, a ove godine je bio posebno dobar. S druge strane, Stanišić igra na malo nezahvalnoj poziciji pa je možda malo i podcijenjen kod nas, ali je nezanemarivo to da je igrao važnu ulogu u osvajanju dvostruke krune s Leverkusenom – zaključio je Gordon Schildenfeld.