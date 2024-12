Gattuso izbacio problematični dvojac iz Hajdukove momčadi. Završili su svoju avanturu na Poljudu

Talijanski trener Gennaro Gattuso izbacio je Leona Dajakua i Yassinea Benrahoua iz momčadi Hajduka. Trener bijelih ih je danas potjerao s treninga jer nije bio zadovoljan njihovim zalaganjem, a prema prvim informacijama s Poljuda, čini se da su Dajaku i Benrahou odigrali svoje za Hajduk jer Rino nema ništa protiv da pronađu novu sredinu tijekom zime.

Više o ovoj situaciji će Gattuso reći na press konferenciji u petak, uoči utakmice sa Šibenikom u nedjelju. Podsjetimo, radi se o dvojcu koji je ljetos već bio otpisan. Od dolaska Gattusa nisu baš bili u prvom planu ali im je legendarni Talijan krajem kolovoza ipak dao još jednu šansu.

Dvojac je počeo pripreme s Hajdukom u Stobreču, no kako je došlo do neslugasica s trenerom Gennarom Gattusom, ostatak priprema proveli su na Poljudu, gdje su trenirali odvojeno. Obojica su tražila odlazak iz Hajduka, ali ponuda nije bilo, pa je došlo do razgovora s Gattusom. Razgovor je dobro prošao pa su Benrahou i Dajaku vraćeni u prvu ekipu, ali čini se kako su odigrali svoje za majstore s mora.

Benrahou je ove jeseni upisao ukupno devet nastupa uz tri pogotka i tri asistencije, dok je Dajaku zabilježio 12 nastupa uz jednu asistenciju. Marokanac je s Hajdukom ugovorom vezan do ljeta 2026., dok je njemački ofenzibvac pod ugovorom godinu dana dulje, do ljeta 2027. godine.