FOTO Vatreni se okupili u Zagrebu: Dočekao ih je ozbiljni izbornik Zlatko Dalić

Hrvatski nogometni reprezentativci okupili su se u Zagrebu ususret utakmicama Lige nacija, njih čak četiri od 3. lipnja do 10. lipnja. Izbornik Zlatko Dalić naglasio je da to nije nimalo lako jer su igrači umorni, no da je tako svima i da će morati eksperimentirati kako ne bi došlo do umora ili ozljeda.

Naime, vatreni 3. lipnja na Gradskom vrtu u Osijeku igraju protiv Austrije, zatim 6. lipnja na Poljudu u Splitu protiv Francuske, a potom slijede gostovanja protiv Danske u Kopenhagenu 10. lipnja i protiv Francuske u Parizu 13. lipnja. Riječ je o susretima Lige nacija i svi počinju u 20:45.

Tradicionalno, vatreni su se okupili u hotelu Sheraton, a od najzvučnijih imena, moglo se vidjeti Matea Kovačića, Marcela Brozovića i Lovre Majera, ali bilo je i podosta drugih momaka čije su karijere na zavidnoj razini, posebno u netom završenoj sezoni.

Primjerice, Ante Budimir je bio stroj za pogotke u završnici LaLige, a Borna Sosa može birati u kojem će klubu nastaviti karijeru. Uz to, pomogao je spasiti Stuttgart od ispadanja iz Bundeslige.

Foto: Zoe Sarlija/PIXSELL 30.05.2022., Zagreb - Hotel Sheraton, okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije uoci utakmica Lige nacija. Marcelo Brozovic Photo: Zoe Sarlija/PIXSELL

Za akciju je pozvano 35 igrača, a među njima nema, primjerice, Brune Petkovića. Dinamovac čak nije dobio ni pretpoziv. A od novih lica treba izdvojiti Petra Musu, koji se nažalost razbolio, Josipa Šutala, Martina Erlića, Nediljka Labrovića, Marija Vuškovića i Filipa Krovinovića. Zbog ozljede ili bolesti osim Muse, otpali su Ivan Perišić i Marko Livaja, no nije poznato hoće li hajdukov as biti odustan samo jednu ili više utakmica.

Što se Luke Modrića tiče, dolazi ovih dana na okupljanje i bit će na raspolaganju izborniku.

