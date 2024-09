FOTO Prepoznajete li ovo lice? Bio je izbjeglica, sad je hrvatska legenda teška milijune eura

Ivan Ljubičić danas je jedan od najvećih tenisača u hrvatskoj povijesti, s 11 turnira u hrvatskom dresu i više od 9.5 tisuća eura zarađenih u tom procesu. Nakon što je objesio reket o klin, nije se povukao iz teniskog vrha. Upravo suprotno, postao je trener jednom od najvećih svih vremena, Rogeru Federeru. Ta je epizoda završila umirovljenjem Federera, a Ljubičića je zaposlila Francuska teniska federacija. U kratkim crtama, njegov put izgleda gotovo idilično, no istina je vrlo daleko od toga.

Tome svjedoči i fotografija koju je objavio na društvenim mrežama. Prikazuje socijalnu iskaznicu s Ljubičićevom fotografijom nad kojom piše "izbjeglica". Iza nje stoji teška priča hrvatskog teniskog asa. Kada mu je bilo 12 godina, osvojio je prvenstvo Jugoslavije, osam godina nakon što ga je otac prvi put doveo na teniski teren. Međutim, u toj velikoj pobjedi nije dugo uživao. Zbog rata je bio prisiljen napustiti Banju Luku s ostatkom obitelji. Do tada je njegova glavna briga bila izgradnja karijere, nakon odlaska u izbjeglištvo prioritet je postalo preživljavanje.

U Hrvatsku je s majkom Hazirom i bratom Vladom stigao u svibnju 1992. godine. Otac Marko ostao je u Banjoj Luci s obzirom na to da mu nije dopušteno da napusti državu. Obitelj je dolazak oca čekala dugih i neizvjesnih pet mjeseci. Tada je konačno stigao u Sisak. Put je obitelj Ljubičić odveo u Rijeku, a Ivana vratio na teniske terene. Dočekao je i priliku da trenira u Italiji, a naveo je kako je upravo to bio ključan trenutak za njegovu karijeru. "Otišao sam u Torino i tamo proveo tri godine. U početku nije bilo lako, htio sam se vratiti kući... Ali, malo-pomalo, priviknuo sam se, naučio jezik, dobro sam se osjećao i počeli su stizati i rezultati", kazao je jednom prilikom Ljubičić.

O njegovoj bi se karijeri mogle ispisati brojne stranice. Trajala je sve do travnja 2012. kada je s 33 godine odlučio da je igranju došao kraj. Opcija je imao nekoliko, a okušao se u svakoj. Neko je vrijeme komentirao teniske događaje za talijanski Sky Sport. Trenirao je Miloša Raonića i zajedno s njim se uspeo do četvrtog mjesta na ATP ljestvici. Godine 2015. započeo je suradnju s Federerom te 2017. uzeo Australian Open i Wimboledon, a već iduće sezone Australian Open. Bili su to prvi Federerovi grand slamovi nakon četiri i pol godine suše.

Radio je kao menadžer, osobito kako se Federerova karijera približavala kraju. Prvi tenisač pod njegovim okriljem bio je Čeh, Tomaš Berdych. Kasnije je svoju menadžersku agenciju LJ Sports Group osnažio svojim šogorom Fadijem Shalabijem, trenerima Lukom Kutanjacem, Dinom Marcanom i Matom Delićem te bivšim direktorom ATP-a Richardom Evansom. S agencijom su do sada surađivali istaknuti tenisači poput Borne Ćorića, Darije Kasatkine, Zhizhena Zhanga, mladi talenti poput Duje Ajdukovića, Dine Prižmića i Petre Marčinko. Surađivali su i sa drugim sportašima poput Ivana Perišića, Nike Šepića i Nica Hülkenberga.

