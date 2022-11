Oglasila se razočarana legenda Reala: Bio je to jedan od velikih snova koje sam želio ostvariti

Španjolski branič Sergio Ramos rekao je da je razočaran što je isključen iz španjolske momčadi za Svjetsko prvenstvo nakon što se vratio u punu formu nakon ozljede potkoljenice koja mu je ograničila vrijeme igranja za Paris St Germain prošle sezone, piše Reuters.

Španjolski izbornik Luis Enrique objavio je svoju momčad od 26 igrača za turnir u Kataru, odlučivši da izostavi iskusne igrače poput Ramosa, veznjaka Thiaga Alcantare, braniča Marcosa Alonsa i vratara Davida de Gee.

Ramos (36), koji se pridružio PSG-u prošle godine nakon 16 trofejima ispunjenih godina u Real Madridu, napisao je emotivno pismo navijačima nakon što je propustio priliku nastupiti na svom petom Svjetskom prvenstvu.

Foto: Federico Pestellini Gautier Hein ( 7 - Auxerre ) - Sergio Ramos ( 4 - PSG ) - lors du mMatch de championnat de Ligue 1 Uber Eats opposant le Paris Saint-Germain (PSG) à l'AJ Auxerre au Parc des Princes à Paris, France, le 13 novembre 2022. Le PSG a gagné 5-0. © Federico Pestellini/Panoramic/Bestimage French L1 football match between Paris Saint-Germain FC and AJ Auxerre at the Parc des Princes stadium in Paris on November 13, 2022. PSG won 5-0. Photo: Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

- Posvetio sam se, tijelom i dušom, oporavku i povratku osjećaja kako sam se uvijek osjećao... Srećom, mogu reći da se ove sezone ponovno osjećam kao ja i ponovno uživam u nogometu - napisao je Ramos na Instagramu.

"Svjetsko prvenstvo? Naravno, to je bio jedan od onih velikih snova koje sam želio ostvariti. Bio bi to moj peti mundijal, ali nažalost morat ću ga gledati kod kuće," rekao je Ramos.

Ramos je sa Španjolskom osvojio Svjetsko prvenstvo 2010.

