FOTO Ivan Rakitić je stigao u Split! Navijači planiraju napraviti 'ludnicu'

Bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić potpisat će danas ugovor sa splitskim Hajdukom. Jedna od najvećih priča ovoljetnog prijelaznog roka tako konačno dobiva svoj završetak, onaj koji uveseljava mnoge navijače bijelih. Rakitić je u zračnu luku Split sletio tijekom poslijepodnevnih sati, a od tamo su se zaputili u hotel.

Nakon što se Rakitić i njegova obitelj odmore od leta, Rakitić će biti predstavljen na stadionu Poljud. "Za 19:00 ne planirajte ništa osim Poljuda! Vidimo se kod fan shopa na Poljudu od 19:00. Dočekajmo najtrofejnijeg igrača u povijesti kluba kako on to zaslužuje. Ivan Rakitić u 16:00 sletjet će na aerodrom nakon kojeg će se uputit prema Poljudu. U 19:30 zakazano je službeno predstavljanje, a mi Vas ovim putem pozivamo da od 19:00 sati zapalimo Split i da napravimo ludnicu svih ludnica. Svi na doček", napisali su na društvenim mrežama stranice Niko kao Hajduk 1950.

Ivan Rakitić je jedan od ključnih igrača srebrne generacije koja je oduševila svijet tijekom prvenstva u Rusiji 2018. godine. Također, bio je važan igrač španjolskih velikana Seville i Barcelone. U Kataloniji ga se rado sjećaju, no u andaluzijskom je klubu stekao status legende.

Prošle je zime ostvario transfer u saudijski Al-Shabab, no nije se odlučio dulje zadržati. U Hajduku će se pridružiti svojem bivšem reprezentativnom kolegi i suigraču Ivanu Rakitiću. Bijeli tako doista grade zvjezdanu momčad koja ima potencijala da dobro izgleda na terenu, no tek treba vidjeti hoće li to prouzročiti i poboljšanje rezultata.

VIDEO Joško Gvardiol uživa u moru na plažama Novigrada kraj Zadra