'Football Manager mi je puno pomogao u poslu. Evo zašto je Rijeka favorit ispred Dinama i Hajduka'

Ivan Mance u ovom je trenutku jedini Hrvat na funkciji sportskog direktora u nekom ozbiljnom sustavu. Naravno, izuzmemo li Romea Jozaka koji je zadužen za nogometni razvoj u Saudijskoj Arabiji. Mance je već drugu sezonu zadužen za sportsku politiku u turskom prvoligašu Göztepeu. Nama je zanimljiv iz više razloga, bio je na istoj funkciji u Rijeci sedam i pol godina, a s iskustvom i ulogom u grupaciji Sport Republic, hrvatskom nogometnom proizvodu na međunarodnoj razini daje posebnu vrijednost. Sedam kola prije kraja Göztepe je na pragu ulaska u elitni razred turskog nogometa, Superligu.

- To je bio prvi cilj projekta na kojem su inzistirali vlasnici kluba. Jako sam zadovoljan i ugodno iznenađen svime što se događa u klubu i gradu Izmiru. Göztepe je u povijesnom smislu veliki klub, po ugledu odmah iza četiri najveća. Osvajali su naslove prvaka, a prvi je turski klub koji je igrao polufinale Kupe Uefe. Klub ima oko 1,5 milijuna navijača, što dovoljno govori o dimenziji priče. Ovo mi je velika životna škola - počeo je Mance.

Što vas je najviše privuklo u taj projekt?

- Dvije stvar, prva je ta što su mi rekli da se ne hvatam tog posla ni u ludilu jer su svi mislili da neće biti moguće ostvariti ovaj doseg. Druga velika stvar je što se radi o prekrasnom gradu. A grupacija Sport Republic, koja je preuzela klub, dala mi je mir da mogu raditi na normalan način, bez kašnjenja plaća, po čemu je Turska bila poznata.

Kakvi su budžeti klubova u drugoj turskoj ligi, u usporedbi s Hrvatskom?

- Budžeti su ogromni. U našoj ligi Hajduk, Dinamo, Osijek i Rijeka mogu se uspoređivati s budžetima prvih deset klubova ove lige. Tu su tek dva-tri kluba u lošijoj financijskoj situaciji pa klize iz lige. Svi ostali su u dobroj situaciji. Stadioni i organizacija su sjajni. Göztepe je, poslije Bešiktaša, Fenerbahčea i Galatasaraya, najgledaniji klub u Turskoj. Svaku domaću utakmicu na stadionu gleda 17-20 tisuća ljudi. Tu se živi za nogomet. Nogometno je to puno viša razina nego biste to pomislili.

Tko najviše financira turske klubove u drugoj ligi?

- Turska je ogromna zemlja, puna svega i novca ima. Potpuno su opčinjeni nogometom u koji ulažu, unatoč inflaciji zadnje dvije godine. Sport republic prvi je strani vlasnik nekog kluba u povijesti turskog nogometa. Nedavno je grupacija u kojoj je Manchester City, sklopio sporazum o suradnji s Basaksehirom. Potencijal ovako velikog tržišta je izniman. Vjerujem da možemo doći do rezultata i sjajnih mladih igrača - kaže Mance.

Turci kažu da je teže napraviti rezultat u drugoj, nego u Superligi.

- I meni je to bilo smiješno, tek kada sam došao. Svi su mi govorili, nemoj ići tamo jer se iz te lige nećeš moći 'iskoprcati'. Ne znam, važno je da smo organizirani na svim razinama i da izborimo plasman u Superligu. Ako sljedeće godine u ovo vrijeme budemo radili novi intervju, onda ću vam znati reći nešto više o tome.

Spomenuli ste negdje da su vam za bavljenje ovog posla, između ostaloga, neophodne vještine kakve je imao legendarni Ćiro Blažević.

- Svatko tko se s njim susretao u karijeri, imao je sreću jer je mogao naučiti nevjerojatne stvari. Svaki dan mi se dogodi poneka situacija u kojoj pomislim kako bi to Ćiro riješio. Mogli ste ga voljeti ili ne voljeti, ali zaista stoji ona njegova priča o tome od kuda je pošao i dokle je došao. Svatko tko je bio imalo pametan, učio je od njega. Pa i Zlatko Dalić stalno priča o tome koliko mu je pomogao rad s Ćirom. Bio je jako inteligentan čovjek sa situacijskom inteligencijom koja je otvarala sva vrata.

Zgodno zvuči i priznanje da mu je za učenje o poslu pomoglo i igranje Football managera još iz dječačkih dana.

- Bio sam opsjednut Football managerom, igrao sam satima još od osnovne škole. Zaista mi je to pomoglo, posebice u početku kad sam se u Rijeci počeo baviti ovim poslom. Posebice kada nismo bili organizirani na nekim poljima. Prvi dan sam imao osjećaj da sve znam raditi, a sve to došlo je iz igrice Football manager. Znam da zvuči pomalo smiješno, ali vjerujem da nisam prvi kome je to pomoglo.

Kakva je ta turska vrsta pritiska?

- Pritisak je ogroman. Svaki vikend ti sude. Pobijediš li, ispred tebe je prekrasan tjedan. Izgubiš li, nije ti lako. Kada je dobro, onda se slave treneri igrači, a kada je loše, onda svi udaraju po nama sportskim direktorima. U ovom te poslu neće previše slaviti, a naš je posao zaštititi igrače i trenere od stresova koje mi proživljavamo, nekad zbog vlasnika, navijača ili medija...

Koliko su mediji drugačiji u odnosu na Hrvatsku?

- Puno sam manje opterećen takvim stvarima. Ima previše medija i ako se kreneš baviti takvim stvarima, poludjet ćeš. Kod nas je to puno manje. Najčešće su to drugačiji odnosi u kojima poznaješ novinare pa te nešto možda može i povrijediti. U ovakvoj zemlji jednostavno ne razmišljam o tome. Imam samo svoju ideju koju želim realizirati. I na ovom putu je bilo dosta kritika, no na kraju smo uspjeli. Imamo najmlađu momčad u ligi s kojom se borimo za ulazak u Superligu, što je potpuno obrnuto od filozofije turskih klubova.

Dosta se zadnjih tjedana priča i piše o Dominiku Livakoviću, kako ga Turci doživljavaju?

- U mojim očima on je svjetska zvijezda. Napravio je iskorak u Fenerbahčeu gdje je pritisak deset puta veći nego u Dinamu. Uživa veliko poštovanje, no ovdje se gleda iz utakmice u utakmicu. Napravi li pogrešku, kritiziraju ga, a opet ga obožavaju.

Imao je neugodnu situaciju u zadnjem kolu.

- To su minusi turskog nogometa koji su neobjašnjivi. Dogode se u tim ludim emocijama i bacaju potpuno krivu sliku o turskom nogometu.

Hoće li biti posljedica?

- Još nisu donijeli konkretne odluke.

Hoće li biti posebna fešta uđete li u Superligu?

- Imamo devet bodova prednosti, no bili bismo budale kada da pomislimo kako je sve gotovo i da možemo početi slaviti. Ne razmišljamo o tome. Uspijemo li, sigurno će se slaviti.

Spominjalo vas se i u kontekstu sportskog direktora Dinama prije nekoliko mjeseci?

- U Hrvatskoj nema tako puno sportskih direktora, pa se spominju uvijek ista imena. Najtočnije je da sam u vrhunskom projektu s ugovorom kojeg su mi produžili još dvije godine (nakon što mu ovaj istekne 2025., nap.a.). Ne razmišljam niti o jednom klubu osim o Göztepeu.

Može li Rijeka do kraja izdržati u ovoj borbi za naslov?

- Nadam se da može. Rijeka trenutačno izgleda puno bolje od bilo kojeg kluba u našoj ligi. Imaju pravu energiju. Naravno, u nogometu se stvari mogu okrenuti u drugo smjeru. No, na današnji dan, Rijeka je favorit za naslov prvaka jer izgleda najbolje. Bez obzira na Dinamo i Hajduk za koje ljudi misle da su predodređeni za titule. Dinamo više, Hajduk manje. Rijeka mi izgleda strašno moćno i možda ima nešto lakši raspored. Navijam da mi ovo ljeto bude dupla fešta, da Rijeka bude prvak i da ja uđem u Superligu.

Što to ova Rijeka ima drugačije u odnosu na onu iz 2017. kada ste na Kantridu donijeli naslov prvaka?

- Sve uspješne momčadi slične su jedna drugoj, a sve neuspješne su neuspješne na svoj način... - parafrazirao je Mance poznatu Tolstojevu rečenicu iz Ane Karenjine...

Dakle, inspiraciju crpite iz ruskih klasika?

- Čitam puno, praktično sve što mi dođe pod ruku. Ne samo nogometne stvari, zanima me filozofija, razmišljam o strategijama izgradnje uspješnih sustava, obožavam latinske izreke... Takve me stvari i relaksiraju od nogometa.

Vratio se, potom, na temu.

- Mi smo imali misiju da naprave nešto što nitko nije. Pričam stalno s ljudima u Rijeci gdje se stvorila posebna klapa. Ne trebaju se opterećivati našim primjerom, oni pišu svoju priču koja bi me jednako razveselila kao kada smo i mi osvojili naslov. Zato što se jedan naslov može dogoditi i klubu daju prestiž, no kada si prvak dvaput u desetak godina, onda ne možemo pričati o slučajnosti. Rijeka se etablirala kao uspješan klub i jako ću navijati za novi naslov.

Što ovoj Rijeci treba za novi iskorak?

- Cilj je osvojiti duplu krunu. No, da bi Rijeka bila onakva kakvom smo je stvarali, samoodrživa, ona mora proizvoditi igrače. Kroz cikluse stvarati pobjedničke momčadi koje se onda lako rasprodaju. Da bi mogla ići na još višu razinu, mora se uložiti. Mislim da to nije realno očekivati. Rijeka se mora držati onoga što smo mi postavili u svoje vrijeme. A to je ono što je ova garnitura sjajno napravila, dovođenje kvalitetnih mladih igrača. Rijeka je vjerojatno najzdravija sredina u ovom dijelu Europe u kojoj se mladi igrači mogu razvijati. Snovi o nečemu drugome nisu realni.

Dinamo je u nekom novom dobu?

- Prošli su kroz jako tešku tranziciju. No, bez obzira na sve probleme, odigrali su jako dobro u Konferencijskoj ligi i u igri su za oba trofeja u Hrvatskoj. To je potvrda da je klub dobro organiziran i da je toliko toga dobroga napravio za hrvatski nogomet.

Hajduk?

- Sve znamo o Hajduku. Sve smo vidjeli nekoliko puta. Možda s distance, imam realniji kut gledanja. No, mislim da su napravili sve što je potrebno, baš kao i svi ostali kandidati za naslov.

A što nam treba za iskorak u klupskom nogometu, naravno, osim infrastrukture?

- Infrastruktura nije sjajna, no ne mota biti opravdanje ni za što. Bojim se da bi nam poboljšanje infrastrukture može sputati maštovitost, kreaciju i snalaženje u neprilikama. Zbog toga smo bolji od ostalih u teškim situacijama. Nogomet je biznis i ne možemo očekivati da će netko ulagati u našu ligu jer postoje zakonitosti tržišta koje Hrvatska ne zadovoljava. Još nakon SP-a u Rusiji bilo je vrijeme za razvojnu strategiju hrvatskog nogometa. Zapostavljeni su nam omladinski pogoni jer se sav nova ulaže u prve momčadi kako bi se klubovi 'kotrljali'. Moramo voditi brigu o školama nogometa i edukaciji trenera, inače ćemo u budućnosti sigurno imati problema - zaključio je Mance.