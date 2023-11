Financijska situacija u Dinamu nije dobra. Petljanje navijača nije se svidjelo Barišiću i Odboru

U posljednjem kolu skupine Konferencijske lige Dinamo igra s Ballkanijem. Plavi se nadaju da će u toj utakmici osigurati prolazak skupine i na proljeće igrati u Europi. No utakmica s Ballkanijem bit će potpuno nevažna ako plavi danas ne pobijede, u 16.30 u Kazahstanu moraju slaviti protiv Astane, da bi onda u posljednjem kolu mogli tražiti taj prolazak skupine. Dakle, današnja utakmica im je biti ili ne biti, nastavak želje za prezimljavanjem ili neslužbeni oproštaj od Europe, u kojoj su ove godine bili loši, prosuli sve što su mogli, ispali u kvalifikacijama za Ligu prvaka, ispali i iz Europske lige, a u ovoj minimalno utješnoj imaju pobjedu i tri poraza pa im je sad nad glavom imperativ pobjede u Kazahstanu i potom za 14 dana u Maksimiru.

Financijska situacija nije dobra

Nažalost, sam nogomet, momčad i sve to što bi trebalo biti najvažnije nezasluženo je palo u drugi plan zbog borbe za prevlast u klubu. I možda zato treba barem djelomično abolirati loše rezultate, jer sve to što se događa u klubu već godinu dana moralo je ostaviti i negativan trag na momčad, htio to netko priznati ili ne.

GALERIJA Dinamo ima ključnu utakmicu protiv Astane u KL

Nažalost, i tri dana prije ove utakmice bilo je burno, samo je potpaljena nova vatra na sjednici Izvršnog odbora, koji je trebao izglasati prijedlog Statuta. No taj je Izvršni odbor potpuno razjedinjen, nisu u njemu samo dvije struje i jasno je da se ne mogu dogovoriti o prijedlogu novog Statuta po kojem će se znati kako se puni Skupština. Svatko navlači na svoju stranu, navijači žele više svojih predstavnika u Skupštini, Barišić želi veliku većinu (40 svojih), Nikola Hanžel predložio je 35 s jedne i 25 s navijačke strane (članovi kluba).

Bilo je riječi o financijama, predstavnici navijača u Izvršnom odboru (njih dvojica) saznali su da financijska situacija nije dobra, da klub ima ozbiljan kredit u Raiffeisen banci, stoga sumnjaju i da će biti novca za pojačanja. "Petljanje" navijača u financije nije se svidjelo Barišiću i nekim članovima Izvršnog odbora pa je i tu bilo rasprave kad se govorilo o financijskim planovima za 2024. godinu.

No ključno je pitanje Statuta i u subotu bi se na novoj sjednici Izvršnog odbora trebalo o tome govoriti i donijeti neku odluku. Navijači sigurno neće pristati na samo 20 svojih predstavnika u Skupštini, a Barišić i društvo dosad su ih već nekoliko puta izigrali. No, s druge strane, propadne li sve, sjednica Skupštine kluba, koja bi trebala biti 21. prosinca, održala bi se, tvrdi se, po starom Statutu, a po njemu navijači imaju zanemariv broj predstavnika.

VEZANI ČLANCI:

Možda su ljudi iz Izvršnog odbora ovih dana u Astani imali dovoljno vremena da bi se dogovorili o tome kako bi ta sjednica trebala izgledati u subotu, a sad su imali dovoljno vremena, barem oni koji su bili tamo, da bi pronašli nekakvo rješenje. Da, mogli bi i pogledati utakmicu Dinama, ako ih to uopće zanima. Mogli bi vidjeti taj kadar koji zapravo oni tako nebulozno (ne)vode.

Problem sa stoperima

Dinamo danas treba pobjedu, treba mu europsko proljeće da bi nešto i zaradio. Zato što će sljedeća godina financijski biti još teža jer i to što zarade u Konferencijskoj ligi nije ni približno onome što se posljednjih godina zarađivalo u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Iako, bolje je uzeti što se više može i u ovom natjecanju nego ništa.

A to neće biti lako ni danas u Astani. Iako se vratio Bruno Petković, Sergej Jakirović ima problema, kao što je problema imao tijekom cijele sezone. Valjda nema kombinacije stopera koji su tijekom sezone igrali za plave, Jakirović je sve morao, nešto i želio, rotirati. A ni sad situacija nije bajna. Dino Perić imao je virozu i pitanje je koliko se uspio oporaviti, noć prije puta u Kazahstan problema s virozom imao je i Bernauer pa je tako vrlo upitno s kojim će stoperskim parom Jakirović krenuti.

VEZANI ČLANCI:

Pametno je što su plavi na put išli dva dana prije utakmice zbog dugog puta i vremenske razlike, valjda će na vrijeme doći "k sebi". Prednost im je što su u natjecateljskom ritmu, dok Astana nije, u posljednjih 25 dana igrala je samo protiv Ballkanija, doduše i deset reprezentativaca bilo je u akciji, ali to ipak nije isto pa se nadamo da će to plavi iskoristiti i slavljenički se vratiti pa u subotu pratiti što se radi u Izvršnom odboru.