Neobična promjena

Fifa naglo mijenja pravilo koje će uoči SP-a naštetiti Hrvatskoj?!

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
VL
Autor
Hrvoje Delač
09.11.2025.
u 11:36

Ako se ovakva odluka donese, to zasigurno ne ide na ruku vatrenima koji su odradili odlične kvalifikacije

Hrvatska nogometna reprezentacija sutra će se okupiti uoči završnog dijela kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se održava sljedeće godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Dalićevi izabranici odradili su dosad vrlo uspješne kvalifikacije — u šest utakmica imaju pet pobjeda i jedan remi te su na pragu plasmana na još jedno veliko natjecanje. Za to bi im već u petak bio dovoljan i bod protiv Farskih Otoka, a svi smo uvjereni da će naši najbolji nogometaši osvojiti i sva tri boda.

Raduje nas odlična forma uoči Svjetskog prvenstva, na koje bismo išli s velikim optimizmom, pogotovo kad se prisjetimo da smo se s posljednja dva vraćali s medaljama.

Polako se stoga već okrećemo i ždrijebu za Svjetsko prvenstvo. Mjesecima već pišemo o borbi za ulazak u prvu jakosnu skupinu, pratimo rezultate drugih reprezentacija u nadi da će se neki od naših konkurenata poskliznuti. No, pojavile su se loše vijesti koje bi mogle izravno utjecati na nas.

Naime, platforma Football Meets Data javlja, na temelju izvora bliskih Fifi, kako bi krovna nogometna organizacija mogla promijeniti pravila ždrijeba — što Hrvatskoj nikako ne bi išlo u prilog.

Na ždrijebu Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru reprezentacije koje su dolazile iz dodatnih kvalifikacija bile su automatski smještene u četvrtu jakosnu skupinu, neovisno o njihovim koeficijentima. Razlog tome bio je što u trenutku ždrijeba nije bilo poznato tko će se iz dodatnih kvalifikacija plasirati na SP. Tako je trebalo biti i sada, pa smo računali na to da će Italija, koja će vrlo vjerojatno morati u dodatne kvalifikacije, osloboditi jedno mjesto u prvoj jakosnoj skupini, za koje bi se borile Njemačka i Hrvatska.

Međutim, ako se ova najavljena promjena doista uvede, Italija će sigurno ostati ispred nas, što znači da više ne bismo imali nikakvih izgleda za ulazak u prvu jakosnu skupinu. Dodatno, situaciju bi moglo pogoršati to što bi, čak i ako Italija ispadne u dodatnim kvalifikacijama, njezin koeficijent preuzela reprezentacija koja ju je pobijedila.

Ako se promjena pravila ždrijeba zaista potvrdi, vatreni će sigurno biti u drugom šeširu. To nam, jasno, otežava posao, ali već smo više puta pokazali da smo najbolji kad je najteže.
Komentara 1

Avatar antikomunist2
antikomunist2
11:41 09.11.2025.

Upitnik u naslovu daje i odgovor!

