Dinamo objavio informacije o ulaznicama za prvu europsku utakmicu! Ovdje je sve što trebate znati

Dinamo će 20. kolovoza na Maksimiru igra utakmicu za nikad unosniju Ligu prvaka. Plavi će na domaćem terenu ući u prvi susret s azerbajdžanskim Qarabagom, a ukoliko pobjede plasirat će se u grupnu vazu najvećeg europskog klupskog natjecanja. U tom slučaju, čak i ako ne osvoje bodove, u mogu računati s više od 34 milijuna eura u klupskog blagajni. Dakako, svaki bod će taj iznos bitno uvećati. Uoči važne utakmice, iz kluba su objavili informacije o ulaznicama, koje će za članove kluba biti prodavane po posebnoj promotivnoj cijeni.

Tako će članovi kluba ulaznice za tribinu zapad dolje platiti 40 eura, zapad gore 30 eura, a sjever dolje i gore 20 eura. Svi ostali navijači će za tribinu zapad dolje morati zdvojiti 50 eura, tribinu zapad gore 35 eura, a za tribine sjever dolje i gore 30 eura. Ulaznice će se prodavati na blagajnama Ticket pointa i putem online kanala.

Prvokup ulaznica za članove kluba održavat će se u subotu, 17. kolovoza i u nedjelju 18. kolovoza. Ulaznice je moguće kupiti online i fizički na blagajnama Ticket pointa koji će 17. i 18. kolovoza raditi od 11.00 do 19.00 sati. Prodaja ulaznica za sve ostale navijače počinje u ponedjeljak 19. kolovoza. Tijekom ponedjeljka 19. kolovoza blagajne će raditi od 11.00 do 19.00 sati, a u utorak 20. kolovoza radit će od 11.00 do 21.45.

Tijekom perioda prodaja ulaznica u ponedjeljak i utorak, 19. i 20. kolovoza, ispod zapadne tribine stadiona Maksimir bit će otvoren posebno naznačen punkt za učlanjenje, kako bi se navijači mogli učlaniti u klub i iskoristiti popust za članove, navode iz kluba. Članovi kluba ulaznice za Dinamove utakmice mogu kupiti po promotivnim cijenama tijekom čitave aktualne sezone. Godišnja ulaznica vrijedi za sve utakmice na stadionu Maksimir u HNL-u, Hrvatskom nogometnom kupu, kao i sve domaće utakmice Uefa natjecanja. Također, na dan utakmice za navijače će biti organizirana fan zona sa zabavnim sadržajima i ugostiteljskom ponudom. Otvara se u 17.00 sati.

"Preduvjet za kupovinu ulaznica za sve će navijače biti predočenje važećeg osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica, za dijete rodni list, zdravstvena iskaznica ili putovnica), a sve su ulaznice i paketi personalizirani i glase na ime i prezime. Prilikom kupovine potrebno je prikazati osobni dokument za sve ulaznice. Napominjemo da GNK Dinamo neće prodavati ulaznice osobama kojima kupovinu priječi Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima", stoji u priopćenju kluba.

"Pogodnost besplatne ulaznice za članove ne vrijedi za natjecanja pod okriljem Uefe. Članovi kluba kupnjom godišnje ulaznice dobivaju mogućnost dolaska na svaku domaću utakmicu do kraja sezone 2024/25. sezone u svim natjecanjima, stoga nemaju mogućnost preuzimanja četiri besplatne pojedinačne ulaznice za utakmice domaćih natjecanja", napominju iz Dinama.

Navijači koji imaju ulaznicu za tribinu sjever na stadion mogu ući putem ulaza broj 1 i 2, bližih zapadnoj strani. Pristup ulazima je iz smjera svetica. Po završetku utakmice za navijače na tribinama sjever dolje otvorena će biti sva tri ulaza. Ulazi će na dan utakmice biti otvoreni od 19.00 sati. Na ulazim će biti organizirana kontrola dokumenata koji su uvjeti za ulazak: 1. Važeći osobni dokument; 2. Personalizirana ulaznica.

