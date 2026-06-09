Evo što engleski tabloidi pišu o utakmici s Hrvatskom, još uvijek ih boli

Engleska nogometna reprezentacija priprema se za predstojeće Svjetsko prvenstvo u "paklenim" uvjetima na Floridi. Reprezentacija se smjestila u Palm Beachu kako bi se aklimatizirala na visoke temperature i vlagu koje ih očekuju tijekom turnira. Treninzi na 32 Celzijeva stupnja velik su izazov, a stručni stožer koristi se i inovativnim metodama, poput posebnih uređaja za hlađenje dlanova, kako bi ubrzali oporavak igrača. Pripremna utakmica protiv Novog Zelanda u Tampi bila je jasan pokazatelj Tuchelovih namjera.

Tko uz Kanea u napadu?

U pobjedi od 1:0 isprobao je čak 22 igrača, s dvije potpuno različite postave u svakom poluvremenu. Priznao je da nije zadovoljan izvedbom, posebice u prvom dijelu, te da i dalje traži idealnu početnu jedanaestoricu za prvu utakmicu grupne faze protiv Hrvatske u Dallasu. Ta utakmica zaokuplja posebnu pažnju britanskih medija, koji Hrvatsku ponovno opisuju kao "bogey team", odnosno nesretnog protivnika i neprijatelja s mnogih natjecanja, prizivajući sjećanja na bolno polufinale iz 2018. godine.

Iako je okosnica momčadi poznata – s Harryjem Kaneom u napadu, Declanom Riceom i Elliotom Andersonom kao stupovima veznog reda te obranom koju bi trebali činiti Nico O'Reilly, Marc Guehi, Ezri Konsa i Reece James – najveće nepoznanice leže u tri napadačke uloge iza kapetana. Tuchel se suočava s nekoliko ključnih dilema. Prva je kako ponovno zapaliti iskru Bukaya Sake. Mladi igrač Arsenala iza sebe ima sezonu karijere u kojoj je osvojio Premier ligu, ali na individualnoj razini posljednje dvije sezone bile su izazovne zbog problema s formom i umorom. Podaci pokazuju pad u broju postignutih i očekivanih pogodaka, dijelom zbog defenzivnijeg pristupa Arsenala, a dijelom zbog nevjerojatnog opterećenja. Saka je odigrao više od 15.000 premierligaških minuta prije 24. rođendana, a suparnici ga redovito udvajaju. Tuchel rješenje vidi u rotaciji s Nonijem Maduekeom, igračem kojeg cijeni zbog sposobnosti da napravi razliku s klupe.

Druga je velika dvojba na lijevom krilu: Marcus Rashford ili Anthony Gordon? Obojica su brzi i direktni, ali s različitim stilovima. Rashford, sada u Barceloni, više voli ulaziti u sredinu i napadati prostor, što se dobro nadopunjuje s Kaneovim spuštanjem po loptu. Gordon je, s druge strane, klasičnije krilo koje se drži linije, ali ono što ga izdvaja jest neumoran rad u obrani. Tuchel je javno hvalio njegovu sposobnost skupljanja "sprinteva", što je ključno za visoki presing koji Nijemac preferira.

Treća, i možda najzanimljivija dilema jest tko će igrati na poziciji "desetke" – Jude Bellingham ili Morgan Rogers? Iako su dobri prijatelji, obojica silno žele tu ulogu. Odluka ovisi o taktičkom pristupu. Ako Tuchel želi dodatnu potporu u veznom redu, Bellingham je očit izbor. Njegovi obrambeni brojevi otprilike su dvostruko bolji od Rogersovih. S druge strane, Rogers iz Aston Ville igrač je čiji se utjecaj osjeti primarno u zadnjoj trećini terena. Njegovo moćno nošenje lopte posebno je opasno u kontranapadima, a s više slobode u napadu postigao je deset ligaških golova, četiri više od Bellinghama. Ključan faktor bit će i kompatibilnost s Kaneom. Dok Bellingham preferira kretanje središnjim prostorom, Rogers se češće izvlači na lijevu stranu, potencijalno otvarajući više prostora za kapetana.

Već se sprema doček

Dok Tuchel slaže taktičke križaljke, engleski mediji i javnost stvaraju vlastitu atmosferu. Ždrijeb koji ih je ponovno spojio s Hrvatskom, uz Ganu i Panamu, dočekan je s dozom strepnje. Tabloidi ne propuštaju priliku podsjetiti na bolne poraze, a upozorenja o snazi Hrvatske su sveprisutna, unatoč pobjedi Engleske na posljednjem Euru. U moru analiza, pojavila se čak i bizarna kalkulacija tabloida The Sun, koji je sugerirao da bi Engleskoj možda bilo pametnije završiti kao druga u skupini kako bi izbjegla potencijalno teži put u nokaut fazi i nepovoljnije klimatske uvjete.

To dovoljno govori o pritisku i očekivanjima, ali i o respektu, pa i strahu koji Hrvatska ulijeva Englezima. U međuvremenu, pripreme nisu prošle bez problema. U blizini buduće engleske baze u Kansas Cityju dogodila se pucnjava, što je podiglo pitanja o sigurnosti. No, to ne sprječava britansku vladu da, daleko od očiju javnosti, već kuje planove za masovnu pobjedničku paradu u Londonu, vrijednu 500.000 funti, u slučaju da Kane i suigrači konačno donesu trofej kući, prvi put nakon davne 1966. godine. Engleska će posljednju provjeru imati u srijedu, 10. lipnja protiv Kostarike u Orlandu, a onda slijedi ono pravo – sudar s Hrvatskom u Dallasu, koji će dati prvi odgovor na pitanje je li nemilosrdni Nijemac bio u pravu.