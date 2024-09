Sergej Jakirović će nakon otkaza u Dinamu u džep spremiti fin novac, evo i koliko

Sergej Jakirović od ovoga četvrtka više nije trener Dinama. Postalo je to i službeno dva dana nakon velikog, uistinu golemog poraza plavih u Münchenu od Bayerna (9:2). Čekala se službena objava, mnogi su smjenu zazivali odmah nakon utakmice, neki su očekivali i da će Jakirović sam ponuditi mandat na raspolaganje već na press-konferenciji... No, u upravi kluba iz Maksimirske 128 su prelomili i nakon dugog vijećanja donijeli odluku da će im se putevi razići. Sada će proći nekoliko dana dok u Dinamu ne donesu odluku o novom stalnom treneru, do koje će seniorski sastav voditi Sandro Perković, dojučerašnji Jakirovićev pomoćnik.

Podsjetimo, prvo su plavi remizirali 1:1 s Rijekom koja je samo nekoliko dana prije toga doživjela teški poraz (5:0) kod slovenske Olimpije, potom su izgubili na svom Maksimiru od Hajduka (0:1) koji je cijeli taj tjedan bio u velikim problemima zbog svega što se događalo s predsjednikom, sportskim direktorom i Nadzornim odborom, a onda je stigao i ovaj povijesni poraz protiv Bayerna. Naravno, povijesni iz svih pogrešnih razloga.

Iako se u kuloarima za upražnjeno mjesto na maksimirskoj klupi sada spominju nova imena, još nikakvih sastanaka ni sa kime nisu imali u Dinamu. Odluka će se donijeti u nadolazećim danima, a najkasnije do dana prije utakmice 2. kola Lige prvaka protiv Monaca, 2. listopada. Do tada, poznato je koliko će novca morati isplatiti Jakiroviću zbog prijevremenog raskida ugovora. Bit će to šest mjesečnih plaća. Dakle, s obzirom na to da je u Dinamu zarađivao 57.000 eura mjesečno bruto što iznosi 342.000 eura bruto za šest mjeseci, to znači da će za otpremninu dobiti oko 180.000 eura, koliko je bila njegova šestomjesečna neto plaća (oko 30 tisuća eura mjesečno).

Jakirović je prošle sezone s Dinamom osvojio duplu krunu - HNL i Kup Hrvatske, a u 60 utakmica na klupi plavih ostvario je 41 pobjedu, devet remija i deset poraza.