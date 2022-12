Englezi složni: Dalić treba mijenjati, Petkovićevih 20 minuta bolje je od sat vremena Livaje

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 0:0 s Belgijom u trećem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva. To joj je bilo dovoljno za plasman u osminu finala, u kojoj će igrati protiv Japana. Kao i protiv Kanade, na poziciji devetke započeo je Marko Livaja. Ipak, ovog puta ostao je bez gola, ali i konkretnijeg učinka za 64 minute igre.

Zamijenio ga je Bruno Petković, koji je dobio nekoliko teških duela, a izradio je i jednu dobru šansu za Luku Modrića kad je veznjak Reala pucao s ruba šesnaesterca.

Engleski nogometni fanatici s Twitter profila Premier League Panel, koji se bavi nogometnom taktikom, nakon utakmice su imali poseban savjet za Dalića

Bruno Petković offered so much more in 26 minutes than Marko Livaja did for the rest of the game. He’s a technical hold-up player who has presence in the box. He’s like a watered-down version of Giroud. And he has pedigree in the CL/Europa. Dalić must start him in the knockouts.