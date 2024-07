Engleze je spasio - šalabahter iz bočice?! Društvenim mrežama kruži nevjerojatna priča s Eura

Dugo će Gareth Southgate pamtiti četvrtfinale Europskog prvenstva u kojem je Engleska, nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca svladala Švicarsku i izborila polufinale. Bila je to stota Southgateova utakmica na klupi engleske reprezentacije. A malo je nedostajalo da ne dočeka 101. jer bi, da njegova momčad nije pobijedila, sasvim sigurno dobio otkaz. To mu se sigurno vrtjelo po glavi od 75. minute kada je Švicarska povela pogotkom Embola. Tih pet minuta, do izjednačenja Sake, bila je sigurno posebna trauma. Ni ovaj put Southgateova momčad nije briljirala ali na kraju je slavila na autoritet, reklo bi se. Pobjeda 5:3 nakon jedanaesteraca na Otoku se sinoć burno proslavljala. Jasno je zašto je Gareth na kraju utakmice dugo grlio Saku koji mu je 'spasio glavu'. Ionako su engleski mediji nogometna javnost zadnjih dana iznimno kritički komentirali igru svoje reprezentacije.

Najbolji izvođači

- Imamo neke od najboljih izvođača jedanaesteraca na svijetu. Nekako smo bili sigurni da prolazimo. Bio sam najsretniji čovjek na svijetu kada je lopta završila u mreži. Znam da je i moja obitelj bila jako nervozna - kazao je Saka.

Bilo je to pravo olakšanje za Saku koji je promašio odlučujući jedanaesterac na zadnjem Europskom prvenstvu.

- S tim je dečkom sjajno raditi. On je vrhunski profesionalac i zabavno je biti u njegovoj blizini. On je jedan od naših najboljih igrača i znali smo kroz što je prolazio. Svi dečki bili su briljantni. Ovo je samo pokazatelj našeg karaktera, opet smo se vratili i pobijedili. Ne radi se ovdje samo o našoj igri. Bila je to velika izvedba u kojoj smo morali biti taktički besprijekorni. Ovo je naše treće polufinale što dovoljno govori o ovoj skupini igrača. Tek sada su pravi izazovi pred nama. U ovakvim utakmicama morate biti skoncentrirani jer je Švicarska jako dobra momčad. No, naš je pritisak ovaj put bio dobar, koristili smo loptu i prostor puno bolje nego do sada na cijelom turniru. Postoje jasni znaci našeg napretka. Pobjeđivanje na turnirima ne znači uvijek da igrate dobro, puno je drugih atributa koji čine dobru momčad - kazao je Southgate.

👀💧 Pickford’s water bottle for the shootout… ‘Akanji, dive left’. pic.twitter.com/Kp7zOH2cb6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2024

Jedanaesterci na europskim prvenstvima jedna su od najvećih engleskih trauma. Sinoć su, naime, prvi put nakon 1996. godine, izborili prolazak nakon jedanaesteraca. Četiri puta su ispadali. Nakon gotovo trideset godina nogomet se vraća kući, kako to vole kazati na Otoku. Gubili su protiv Slovačke i Švicarske, a obje su utakmice pobijedili, Englezi smatraju da je to poseban znak.

Nizozemci okrenuli

- Bila je ovo još jedna teška utakmica i veliki izazov za ovu momčad. No, osjećao sam da možemo proći. Vjerujemo u svakog igrača na terenu, a razlika ove godine u odnosu na prošle godine je što imamo dokazane izvođače jedanaesteraca, imamo puno više iskustva i to smo pokazali - kazao je Harry Kane.

Jordan Pickford obranio je jedanaesterac Manuelu Akanjiju, a engleski mediji objavili su fotografiju s Pickfordovom bočicom za vodu na kojoj je bio popis švicarskih igrača, odnosno, način na koji izvode udarce s bijele točke. 'Akanji - baci se lijevo' - pisalo je na bočici. Pickford je upravo to i učinio.

U polufinalu će Englezi na Nizozemce koji su svladali Tursku 2:1, iako su gubili 0:1 (Akaydin, 35. minuta). Nizozemski preokret režirali su De Vrij u 70. i Gakpo pogotkom u 76. minuti.